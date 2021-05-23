Polonya medyasından dikkat çeken manşet

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak'in, Türkiye'den 24 adet SİHA alacaklarını açıklamasının ardından, Polonya medyası Türk SİHA'larını gündeminde tutmaya devam ediyor.



Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Polonya'da yayım yapan Wirtualna Polska isimli haber sitesi, "Polonya için TB2 Bayraktar: Rusya'nın uçaksavar savunmasını aşağılayan Türk savaş dronları" başlıklı bir yazı yayımladı. Bayraktar TB2'nin tanıtıldığı yazıda şu ifadelere yer verildi:

"ETKİNLİĞİNİ SAVAŞ ALANLARINDA KANITLADI"

Daha gelişmiş sistemler olmasına rağmen, Türk ekipmanının önemli avantajları vardır: düşük fiyat ve kanıtlanmış savaş etkinliği. Benzer Amerikan üretim sistemleriyle karşılaştırıldığında, Türk ekipmanı uygun fiyatı ile dikkat çekiyor.

"RUS SİSTEMLERİNE KARŞI OLDUKÇA BAŞARILIYDI"

En önemlisi Bayraktar TB2, gerçek savaş sırasında Rus ekipmanına karşı test edildi. Türk insansız hava araçları diğerleri arasında başarıyla kullanıldı. Bayraktar TB2, Türkiye'nin Suriye'de "Bahar Kalkanı" operasyonunda da güzel sonuçlar verdi. Türkler orada en az birkaç insansız hava aracı kaybetmiş olsalar da, kara hedeflerine saldırırken faydalı oldukları kanıtlandı.

"KEŞİF MAKİNESİ OLARAK DA KULLANILIYOR"

TB2 Bayraktar insansız hava araçları, düşman güçlü hava savunması ve gelişmiş radyo-elektronik savaş sistemleri kullanırken de işlev gördü. Suriye'deki savaş sırasında Ruslar, uçaksavar sistemlerini kaybetti. Ukrayna tarafından da satın alındı. Bir keşif makinesi olarak kullanıldı.

"TÜRKİYE GELİŞMİŞ TEKNOLOJİLERE SAHİP"

Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci ordusu. Türkiye, en modern silah türlerinin yapımına izin veren kapsamlı bir savunma endüstrisine ve teknolojilere sahip bir ülke olduğunu hatırlamakta fayda var. Türkiye'nin fiili askeri operasyonlar gerçekleştiren ve teçhizatının yeteneklerinin ve kullanım taktiklerinin doğrulanmasına izin veren birkaç NATO ülkesinden biri olduğunu da belirtmek gerekir.