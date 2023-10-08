VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail "savaş hali" ilan etti
Bakan Fidan Ürdün ve İspanya Dışişleri Bakanlarıyla görüştü
İsrail "savaş hali" ilan etti
Trafik kazaları 9 ayda 2 bin 253 can aldı
Başkan Erdoğan'a Cumhur İttifakı liderlerinden tebrik telefonu
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
08 Ekim 2023 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:08 Ekim 2023 Pazar 16:00:00

Polonya, İsrail'deki vatandaşlarını tahliye etmek için uçak gönderiyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, İsrail'de bulunan Polonyalıların tahliyesi için nakliye uçaklarının gönderileceğini bildirdi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tüm Polonyalıların huzur içinde evlerine dönebilmeleri amacıyla hareket ettiklerini belirtti.

Polonya Özel Kuvvetlerinin uçakta güvenliği sağlayacağını kaydeden Duda, "Şu anda İsrail'de bulunan Polonyalıların tahliyesini gerçekleştirmek üzere hava kuvvetlerine ait nakliye uçaklarını yönlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak da X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ordumuz, Polonyalıları İsrail'den tahliye etmeye hazırlanıyor. Yurttaşlarımızı almak üzere C-130 Hercules nakliye uçakları gönderilecek." bilgisini paylaştı.

İsrail'deki durumla bağlantılı olarak Polonya'nın ulusal hava yolu şirketi LOT, bugün için planlanan Tel Aviv uçuşlarını iptal etti.

"AKSA TUFANI" İSİMLİ SALDIRI

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar, bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 313 kişinin hayatını kaybettiğini, 1990 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 350 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 1864'e yükseldiği duyurulmuştu.

Etiketler : israil polonya tahliye
Türkçe ve Yunanca bir arada

Türkçe ve Yunanca bir arada
Kahkaha dolu sahne

Kahkaha dolu sahne
Ebru'dan yürek burkan kutlama

Ebru'dan yürek burkan kutlama
Victoria's Secret'tan teklif yok

Victoria's Secret'tan teklif yok
Cafer Andıç: Barbie konseptimizi standart hale getireceğiz

Cafer Andıç: Barbie konseptimizi standart hale getireceğiz
Dinlenme zamanı

Dinlenme zamanı
Galata güzeli Bengü

Galata güzeli Bengü
Afra, Hande'yi geçti

Afra, Hande'yi geçti
İlk kez Harika görüntü

İlk kez Harika görüntü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX