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10 Kasım 2023 Cuma 16:51:00 - Güncelleme:10 Kasım 2023 Cuma 16:51:00

Polonya, Gazze'deki vatandaşları için tahliye operasyonu gerçekleştirecek

Kaynak: IHA

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Polonya hükümeti Gazze'de bulunan 30 vatandaşını kurtarmak üzere Mısır'a 3 askeri uçak göndereceğini duyurdu.

Polonya, Gazze'de bulunan 30 vatandaşını tahliye etmek için Mısır'a 3 askeri uçak göndereceğini açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ederken, birçok ülke çatışmaların ortasında mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmek için harekete geçti. Polonya, Gazze'deki 30 vatandaşını tahliye etmek için Mısır'a 2 adet C-130 Hercules uçağı ile 1 adet C-295 askeri nakliye uçağı gönderme kararı aldı. Bugün Mısır'a hareket edecek 3 uçağın Refah Sınır Kapısı yakınlarına iniş yapacağı bildirildi.

Polonya hükümetinden yapılan açıklamada, Polonyalıları kurtarmak üzere havalanacak uçakların Gazze'ye insani yardım da götüreceği belirtildi. Açıklamada, 19 Kasım'a kadar tamamlanması planlanan tahliye operasyonuna Mısır'da görev yapan Polonya Askeri Birliği'nden 150 askerin katılacağı kaydedildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, Mısır'ın Gazze Şeridi'ndeki yabancı pasaportu veya çifte vatandaşlığı bulunan yaklaşık 7 bin kişinin tahliyesine yardım edeceği belirtilmişti.

Etiketler : Polonya uçak tahliye operasyon
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