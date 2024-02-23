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Polonya, dondurulan AB fonlarından yeniden faydalanabilecek
23 Şubat 2024 Cuma 17:32:00 - Güncelleme:23 Şubat 2024 Cuma 17:32:00

Polonya, dondurulan AB fonlarından yeniden faydalanabilecek

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB), Polonya'ya verilecek fonlardan Birlik hukukunu ihlal ettiği gerekçesiyle dondurduğu 137 milyar avroluk kısmı serbest bırakacağını duyurdu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Dönem Başkanı Belçika'nın Başbakanı Alexander de Croo, Polonya'nın başkenti Varşova'da Başbakan Donald Tusk ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basına açıklama yapan von der Leyen, gelecek hafta AB Komisyonu üyelerinin toplantısında Polonya'ya ilişkin iki karar alınacağını belirterek, böylece "Uyum" ve "Yeni Nesil AB" fonlarından toplam 137 milyar avro kadarının serbest bırakılacağını bildirdi.

Von der Leyen, Tusk hükümetinin Polonya'da hukukun üstünlüğünü yeniden sağlamaya olan taahhüdünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Süreç

AB, Polonya hükümetini 2019'daki yargı reformu çerçevesinde özellikle yargıçlara yönelik disiplin mekanizması kurmak, bu yolla yargıçları etki altında bırakmak ve yargının bağımsızlığına zarar vermekle suçluyordu.

AB Komisyonu, Polonya'ya karşı AB Adalet Divanı nezdinde dava açmış, mahkeme 5 Haziran 2023'te Komisyonu haklı bularak bu ülkenin AB hukukunu çiğnediğine karar vermişti.

Bunun üzerine Komisyon, 8 Haziran 2023'te Polonya'nın AB Konseyinde oy hakkının elinden alınmasıyla sonuçlanabilecek "ihlal prosedürü"nü başlatmış, AB bütçesinden alacağı fonları dondurmuştu.

Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın Aralık 2023'te göreve gelmesinden kısa süre sonra AB ile ilişkileri düzeltme konusundaki iradesini ortaya koymasıyla, Varşova-Brüksel hattındaki gerginlik yumuşamıştı.

Polonya, 20 Şubat'ta hukukun üstünlüğünü yeniden sağlamayı taahhüt ettiği adımları içeren eylem planını sunmuştu.

Etiketler : AB fonu serbest bırakma Polonya ihlalı Birlik hukuku
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