İki Avrupa ülkesi arasında Rusya restleşmesi!

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28 Mart 2022 Pazartesi 12:27:00 - Güncelleme:28 Mart 2022 Pazartesi 12:27:00

Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Rusya politikasının Macaristan'a bedeli çok ağır olacak

Kaynak: AA

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Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Macaristan'ı Rusya konusundaki politikaları nedeniyle eleştirdi. Duda, Macaristan'ı, Ukrayna'yı desteklemediği ve Rusya'ya karşı adım atmadığı için eleştirerek, 'Macaristan'ın yaklaşımını anlamak benim için zor. Bu politikanın, Macaristan'a bedeli çok ağır olacak.' ifadesini kullandı.' dedi.

Duda, yerel bir televizyon kanalına verdiği röportajda, Macaristan'ı, Ukrayna'yı desteklemediği ve Rusya'ya karşı adım atmadığı için eleştirerek, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı, binlerce sivilin ölümü ve uluslararası hukuka göre savaş suçu teşkil eden bombalamalar göz önünde bulundurulduğunda, Macaristan'ın yaklaşımını anlamak benim için zor. Bu politikanın, Macaristan'a bedeli çok ağır olacak." ifadesini kullandı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, Macaristan'dan ülkesine silah geçişine izin verilmesi ve Rusya'ya yönelik doğal gaz ve petrol yaptırımlarını destekleme talebini reddetmişti.

Başbakanlık Basın Ofisi Genel Sekreteri Bertalan Havasi, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Zelenski'nin Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde Macaristan'dan, Rusya'ya enerji yaptırımlarına destek vermesi ve Ukrayna'ya silah sevkiyatına izin vermesini talep ettiğini, ama Macaristan'ın çıkarlarına ters olduğu için Başbakan Orban'ın bu talepleri reddettiğini söylemişti.

Macaristan'a doğal gaz ve petrolün büyük bir kısmının Rusya'dan geldiğine, ülkede hanelerin yüzde 85'inin doğal gazla ısındığına dikkati çeken Havasi, ülkesinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Rusya'ya yönelik enerji yaptırımlarına karşı çıkacağını kaydetmişti.

Zelenskiy, Macaristan'ın, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik tutumuna tepki göstermiş ve Macar hükümetinden ülkesine destek vermesini istemişti.

Etiketler : Macaristan Başbakanı Macaristan UKRAYNA RUSYA
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