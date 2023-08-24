Polonya Başbakanı'ndan Wagner iddiası: Özel ordu artık Putin'in kontrolünde
Kaynak: AA
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki dün akşam üstü düşen Wagner özel jetinde hayatını kaybeden Wagner yetkililerinin ardından bir analiz yaptı. Başbakanın iddiasına göre artık özel bir ordu şeklinde hareket eden Wagner'in tüm kontrolü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eline geçti.
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Tver'de düşen, 10 kişinin yaşamını yitirdiği özel jette Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de olduğunun bildirilmesine ilişkin, grubun artık doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından denetlendiğini söyledi.
Varşova'da düzenlediği basın toplantısında Morawiecki'ye Prigojin'in ölümünün Polonya'nın güvenliği için ne anlama geldiği soruldu.
Morawiecki, "Wagner grubunun denetimi artık doğrudan Putin'e devredildi. Wagner, Putin ve adamlarının doğrudan denetimi altında Rusya ve Belarus'a komşu ülkeleri istikrarsızlaştırmanın yanı sıra provokasyon, şantaj ve çeşitli tacizler için araç olarak kullanılacak." değerlendirmesinde bulundu.
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), Tver'de düşen uçağın "MNT-Aero" adlı şirkete ait olduğunu ve kazanın nedenlerine ilişkin soruşturmanın kurulan özel komisyon tarafından yürütüldüğünü bildirmişti.
Rus haber ajansı TASS'ta yer alan haberde jette Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğu belirtilmişti.
Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında Prigojin'in yardımcısı Dmitry Utkin'in de olduğu uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemlerince düşürüldüğü öne sürüldü.
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