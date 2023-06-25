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Polonya Başbakanı: Yaşananlar, Rus yetkililerin öngörülemez olduğunu gösterdi
25 Haziran 2023 Pazar 19:36:00 - Güncelleme:25 Haziran 2023 Pazar 19:36:00

Polonya Başbakanı: Yaşananlar, Rus yetkililerin öngörülemez olduğunu gösterdi

Kaynak: AA

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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Rusya'da Yevgeniy Prigojin'in kurucusu olduğu paralı asker grubu Wagner'in, yönetime isyanıyla başlayan olaylara değinerek, "Son yaşananlar, Rus yetkililerin öngörülemez olduğunu gösterdi." dedi.

Morawiecki, Polonya'nın kuzeydoğusundaki Bialystok'ta, Kara Kuvvetlerine bağlı 18. Keşif Alayını ziyaret etti.

Burada konuşan Morawiecki, Rusya'da Wagner'in yönetime isyanının ardından NATO ve Avrupa Birliği (AB) müttefikleriyle çok sayıda görüşme yaptığını aktardı.

Mateusz Morawiecki, söz konusu görüşmelerde, durumun izlenmesi ve iletişim gibi konularda, her şeyin olması gerektiği gibi işlediğini vurguladı.

Polonya ordusunun sürekli güçlendirildiğinin altını çizen Morawiecki, "Polonya giderek daha fazla güvenli oluyor ve 'dünya tarihindeki en güçlü askeri ittifaka' üyeyiz." ifadesini kullandı.

Morawiecki, Rusya'da Yevgeniy Prigojin'in kurucusu olduğu paralı asker grubu Wagner'in, yönetime isyanıyla başlayan olaylara değinerek, "Son yaşananlar, Rus yetkililerin öngörülemez olduğunu gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki Rusya Wagner paralı asker grubu
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