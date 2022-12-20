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20 Aralık 2022 Salı 16:30:00 - Güncelleme:20 Aralık 2022 Salı 16:30:00

Polonya Başbakanı Morawiecki: Doğal gaza tavan fiyatla Rus manipülasyonu sona erecek

Kaynak: AA

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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin, doğal gazda tavan fiyat uygulanmasında anlaşmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, bunun, "Rusya'nın piyasa manipülasyonunun" sona ermesi anlamına geldiğini kaydetti.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Brüksel'deki son toplantıda anlaşmaya varıldığını anımsattı.

AB üyesi ülkelerin, doğal gaza megavatsaat başına 180 avro tavan fiyat uygulanmasında anlaşmasının memnuniyet verici olduğunun altını çizen Morawiecki, "Bu, Rusya'nın piyasa manipülasyonunun sona ermesi anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

AB üyesi 27 ülkenin enerji bakanları, Avrupa'daki enerji krizine karşı alınacak önlemleri ve ithal doğal gaza uygulanacak tavan fiyatı görüşmek üzere dün Brüksel'de bir araya gelmişti.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, üye ülkelerin aşırı yüksek gaz fiyatlarını sınırlamak için geçici bir mekanizma üzerinde anlaştıkları belirtilmişti.

Açıklamada, tavan fiyatın Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören vadeli gaz kontratının 3 iş günü boyunca 180 avroyu aşması ve aynı dönemde Avrupa'da sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) megavatsaat fiyatının küresel piyasaların 35 avro üzerine çıkması durumunda yürürlüğe gireceği ifade edilmişti.

Etiketler : polonya doğal gaz enerji rusya
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