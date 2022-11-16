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16 Kasım 2022 Çarşamba 07:27:00 - Güncelleme:16 Kasım 2022 Çarşamba 07:27:00

Polonya 4. maddeyi devreye koydu!

Kaynak: AA

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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin NATO üyesi olduğunu anımsatarak, NATO'nun 4. maddesini harekete geçirme seçeneğinin gündemde olduğunu söyledi. NATO üyesi ülkelerin büyükelçileri acil toplantı kararı alırken ABD Başkanı Joe Biden'dan ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin NATO üyesi olduğunu anımsatarak, NATO'nun 4. maddesini harekete geçirme seçeneğinin gündemde olduğunu söyledi. NATO Sözcülüğünden yapılan açıklamada, acil nitelikli toplantının, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlığında gerçekleştirileceği bildirildi. ABD Başkanı Biden ise, "Soruşturma tamamlanana kadar net bir şey söyleyemem ancak füzenin Rusya'dan fırlatılmış olma ihtimali düşük görünüyor" dedi

POLONYA: NATO'NUN 4. MADDESİNİ HAREKETE GEÇİRME SEÇENEĞİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin NATO üyesi olduğunu anımsatarak, NATO'nun 4. maddesini harekete geçirme seçeneğinin gündemde olduğunu söyledi.

Morawiecki, ülkesinin Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne füze düşmesi nedeniyle acil toplanan Bakanlar Kurulunun ardından basına açıklamalarda bulundu.

Polonya'nın, dünya tarihindeki en güçlü ittifak olan NATO'nun üyesi olduğunu vurgulayan Morawiecki, NATO'nun bir üyesinin, toprak bütünlüğü, bağımsızlığı veya güvenliğinin tehdit altında olduğunu düşündüğünde müttefiklerle istişare istemesine imkan veren 4. maddeyi harekete geçirme seçeneğinin masada olduğunu belirtti.

Morawiecki, silahlı kuvvetlerin seçilmiş unsurlarının özellikle hava sahası gözetimi alanındaki savaş hazırlığını artırmaya karar verdiklerini dile getirdi.

NATO'dan acil toplantı: Polonya'ya füze düşmesi görüşülecek

NATO üyesi ülkelerin büyükelçileri, bugün yapılacak Kuzey Atlantik Konseyi toplantısında Polonya'ya füze düşmesini görüşecek.

NATO Sözcülüğünden yapılan açıklamada, acil nitelikli toplantının, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlığında gerçekleştirileceği bildirildi.

Brüksel'deki NATO karargahında bugün düzenlenecek toplantıda, Polonya'da iki kişinin ölümüne yol açan "trajik olayın" ele alınacağı belirtildi.

ABD BAŞKANI BIDEN'DAN İLK AÇIKLAMA

Biden, Polonya topraklarına füze düştüğü haberlerinin ardından G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Bali'de dünya liderleri ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Biden, olayda ölenlerin yakınlarına baş sağlığı dileyerek, "(Liderlerle) Ukrayna sınırında Polonya topraklarındaki patlamanın soruşturulması için Polonya'yı desteklemek konusunda mutabık kaldık. Soruşturma devam ederken, biz de birlikte çalışıp bir sonraki adımımızı belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Biden, Bali'deki G20 Zirvesi sürerken bile Rusya'nın Ukrayna'nın kritik altyapısına saldırdığını dile getirerek, "Rusya'nın yaptıkları tamamıyla vicdansızlıktır." dedi.

"RUSYA'DAN FIRLATILMIŞ OLMA İHTİMALİ DÜŞÜK"

Bir gazetecinin, "Füzenin Rusya'dan fırlatıldığını söylemek için çok mu erken?" sorusuna Biden, "Elimizdeki ilk veriler bu sonucu vermiyor. Soruşturma tamamlanana kadar net bir şey söyleyemem ancak füzenin Rusya'dan fırlatılmış olma ihtimali düşük görünüyor." yanıtını verdi.

Biden ile görüşmeye, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Japonya Başbakanı Kişida Fumio, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel katıldı.

Etiketler : Mateusz Morawiecki Biden Olaf Scholz RUSYA
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