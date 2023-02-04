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04 Şubat 2023 Cumartesi 15:45:00 - Güncelleme:04 Şubat 2023 Cumartesi 15:45:00

PKK/YPG saldırısında eşini yitiren Afrinli anne, yetimlerinin üzerine titriyor

Kaynak: AA

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Suriye'de Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG saldırısında eşini kaybeden Afrinli Nazlı Cemo, taş baskısında çalışarak yetim kız çocuklarına bakıyor.

Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG'nin Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezine 15 Temmuz 2021'de düzenlediği roket saldırısı, Afrin Kürtlerinden olan 37 yaşındaki Nazlı Cemo'nun hayatını kararttı.

Cemo yaptığı açıklamada, 7 aylık hamileyken teröristlerin hain saldırısında eşini kaybetmenin acısını yaşadığını söyledi.

5 kız çocuk annesi Cemo, 1,5 yılı aşkın süredir eşinin yokluğuna alışamadığını belirterek, çocuklarına babalarının yokluğunu hissettirmemek için büyük uğraş verdiğini dile getirdi.

Cemo, Afrin ilçe merkezindeki evinin bir köşesinde eşinden öğrendiği geleneksel taş baskı işi yaparak ailesinin geçimini sağlamaya çalıştığını anlattı.

"EŞİM, BENİ KORUMAK İÇİN EVİN İÇİNE İTTİ"

Afrinli anne, eşini kaybettiği anı hafızasından silemediğine dikkati çekti. Cemo, saldırıya eşi ve kızıyla evlerinin önündeki ağacın altında otururken yakalandıklarını anlatarak, "Havada kırmızı bir ışık belirdi, apar topar eve girmeye çalıştık. Eşim, beni korumak için evin içine itti. Sonra kızımı da alıp dışarı çıktım, o sırada eşimi yerde gördüm." diye konuştu.

Apar topar komşularından yardım istediğini aktaran acılı anne, o anları anlatırken göz yaşlarına engel olamadı.

Eşini ertesi gün defnettiklerini dile getiren Cemo, "Çocuklarımla yapayalnız kaldık. Eşim öldüğünde hamileydim, vefatından 2 ay 7 gün sonra bir kız bebeğim dünyaya geldi. 5 kız çocuğum var ve hepsi küçük. Eşimi kaybettikten sonra bütün yük bana kaldı. Maddi durumumuz iyi değil." ifadelerini kullandı.

Evinde taş baskı ve nakış işleriyle uğraştığını söyleyen Cemo, "Çocuklarımla bu işi evde yaparak geçinmeye çalışıyorum. Şu an hayat şartları da çok zor." dedi.

Cemo, maddi imkansızlıklarla mücadele ettiğini vurgulayarak, okula giden 3 kızının eğitimlerini sürdürmelerini istediğini söyledi.

Etiketler : terör örgütü pkk ypg saldırı yetim
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