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25 Eylül 2023 Pazartesi 17:00:00 - Güncelleme:25 Eylül 2023 Pazartesi 17:00:00

PKK/YPG baskısı altındaki Arap aşiretleri, Deyrizor'da 3 köyü teröristlerden arındırdı

Kaynak: AA

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PKK/YPG baskısı altındaki Arap aşiretleri, Deyrizor ilinin doğusunda terör örgütüne karşı yeniden başlattığı operasyonda 3 köyü kurtardı.

PKK/YPG baskısı altındaki Arap aşiretleri, Deyrizor ilinin doğusunda terör örgütüne karşı yeniden başlattığı operasyonda 3 köyü kurtardı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Arap aşiretleri, Deyrizor'un doğu kırsalında PKK/YPG'ye karşı yeniden başlattığı operasyonda Ziyben, Tayyane ve Elragib köylerini terörden arındırdı.

Bölgede çatışmalar devam ediyor.

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'da, sabah saatlerinde, yaklaşık 2 haftalık aranın ardından Arap aşiretleri ile PKK/YPG'li teröristler arasında yeniden çatışmalar başlamıştı.

Çatışmaların olduğu bölgeye çok sayıda terörist sevk eden PKK/YPG, operasyonun diğer bölgelere yayılmasını önlemek için Arap aşiretlerinin yoğun olarak yaşadığı Sabha, Ebrehiyye, Busayriye, Şahiil, Bağoz ve Ziyban köylerinde "sokağa çıkma yasağı" getirmişti.

Arap aşiretleri, 27 Ağustos-13 Eylül'de düzenledikleri operasyonlarda, Deyrizor, Rakka ve Haseke illeri ile Halep'in Münbiç ilçelerinde toplam 33 köyü terörden arındırmıştı. Ancak Araplar, terör örgütünün saldırıları sonucu sivil kayıpları önlemek için bu köylerden geri çekilip ABD ile müzakere masasına oturmuştu.

DEYRİZOR'DAKİ PKK/YPG İŞGALİ

Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında işgal ettiği Deyrizor'daki nüfusun tamamı Araplardan oluşuyor.

Terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.

Bölgedeki kuyulara el koyarak elde ettiği petrolü, ABD yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satarak gelir sağlayan örgüt, elde ettiği geliri kendi faaliyetleri için kullanırken, bölge halkı yerel hizmetlerden ve yardımlardan mahrum kalıyor.

Etiketler : pkk ypg deyrizor terör örgütü
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