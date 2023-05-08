VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Dönmez'den 14 Mayıs mesajı
"Yüzüklerin Efendisi" karakteri Sauron'un adı verildi
Yasa dışı silahların "gönüllü" tesliminin yarın başlayacağını duyurdu
Başkan Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı'ndaki tarihi miting hakkında paylaşım
Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun arasına kara kedi girdi!
Aşk yok
08 Mayıs 2023 Pazartesi 07:44:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2023 Pazartesi 07:44:00

Terör örgütü PKK sempatizanları sandık müşahitlerine saldırdı

Kaynak: AA

ABONE OL

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandığı sırada, aralarında Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) müşahitlerinin, terör örgütü PKK yanlılarının ve Türk vatandaşlığı bulunmayan kişilerin yer aldığı bir grup, sandık müşahitlerine saldırdı. Alçak saldırı sonrası terör örgütü PKK ve elebaşı lehine sloganlar atıldı.

Amsterdam'daki Rai Kongre Merkezi'nde sandıkların kapandığı sırada, aralarında Türk vatandaşlığı olmayan kişilerin de yer aldığı bir grup ve Yeşil Sol Parti sandık müşahitleri, Cumhur İttifakı'nın müşahitlerine saldırıda bulundu.

Yerel saatle 21.00 sularında, sandıkların kapatılmasından kısa süre önce alanda toplanmaya başlayan terör örgütü PKK sempatizanları, bazı Cumhur İttifakı müşahitlerine yönelik sözlü sataşmanın ardından fiziki saldırıya geçti.

Kongre merkezinin özel güvenlik görevlileri olay yerinde asayişi sağlamakta zorlandı.

Olay yerine gelen çok sayıda polis, saldıran gruba cop ve köpeklerle müdahale etti ve Cumhur İttifakı müşahitlerini alanın dışına çıkardı, terör örgütü PKK sempatizanlarını ise alandaki dinlenme bölgesine götürdü.

Burada, terör örgütü PKK ve elebaşı lehine sloganlar atıldı.

Polis, sandıkların kapatılması, oyların ve zarfların sayılması, çuvallara doldurulması ve mühürlenmesi süreci bitene kadar alanda güvelik önlemi aldı.

Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans gelirken saldırıya uğrayan müşahitlere sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.

Hollanda'da oy verme işleminin başladığı ilk gün 29 Nisan'da da A Haber muhabiri Fatih Özyar, Sol Parti üyesi bir grup tarafından darbedilmiş, Özyar'ın telefonuna zarar verilmişti.

Etiketler : Amsterdam PKK sempatizanları Hollanda
Sahnede böbrek taşı düşürmüş

Sahnede böbrek taşı düşürmüş
Kampa gidecek

Kampa gidecek
Müziğe döndü

Müziğe döndü
Açılışta buluştular

Açılışta buluştular
Sosyal medyadaki yazıları kitap oldu

Sosyal medyadaki yazıları kitap oldu
Tenis kortunda defile

Tenis kortunda defile
Çağla Şıkel garajını spor salonuna çevirdi

Çağla Şıkel garajını spor salonuna çevirdi
Kızını omzunda taşıdı

Kızını omzunda taşıdı
"Beşiktaş ruhunu yaşayarak çektik"

"Beşiktaş ruhunu yaşayarak çektik"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX