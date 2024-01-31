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31 Ocak 2024 Çarşamba 09:00:00 - Güncelleme:31 Ocak 2024 Çarşamba 09:00:00

Piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı

Kaynak: TRT Haber

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Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına çevrildi. Fed, yılın ilk para politikası kararlarını bugün Türkiye saati ile 22.00'de açıklayacak.

Faiz kararının açıklanmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell değerlendirmelerde bulunacak.

Bankanın, yüzde 5,25-5,50 bandındaki faizlerde değişikliğe gitmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Powell'ın açıklamaları ve karar metni detaylarında faiz indirimlerine ne zaman başlanacağına ilişkin yönlendirmeler kritik olacak.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın martta faiz indirimine başlayacağı beklentisi yüzde 50'nin altına geriledi.

Mart ayında politika faizinin sabit bırakılması halinde ise bankanın ilk indirimi Mayıs toplantısında gerçekleştirmesi bekleniyor.

Etiketler : faiz abd merkez bankası fed
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