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Pink Floyd'un efsane ismi, Filistin için sahnede!
22 Haziran 2024 Cumartesi 16:40:00 - Güncelleme:22 Haziran 2024 Cumartesi 16:40:00

Pink Floyd'un vokalisti Roger Waters, Filistin'e destek için sahneye çıktı

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Efsanevi rock grubu Pink Floyd'un vokalisti, basçısı ve kurucularından olan Roger Waters, Filistin'e destek için Londra'da düzenlenen özel bir etkinlikte sahneye çıktı.

Ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd'un vokalisti, basçısı ve kurucularından olan Roger Waters, Filistin'e destek için Londra'da düzenlenen özel bir etkinlikte sahne aldı.

"KARDEŞLERİMİZİN YAŞADIKLARINI HİSSEDİYORUZ"

Konserden önce konuşma yapan Waters, "Benim gibi birçoğunuz gözyaşları içinde yaşıyorsunuz. Çünkü Gazze'deki ve Filistin'in işgal altındaki diğer topraklarındaki kardeşlerimizin yaşadıklarını hissediyoruz." dedi.

"FİLİSTİN İÇİN SÖYLEYECEĞİM"

Waters, "Wish you were here (Burada olmanı isterdim) şarkısını bir çocukluk arkadaşıma yazdığım düşünülür. Bazen gerçekten de öyle. Ancak bu akşam bu şarkıyı Filistin için söyleyeceğim" diye konuştu.

Etiketler : Roger Waters Pink Floyd Filistin Yardım FİLİSTİN DESTEĞİ FİLİSTİN GAZZE İSRAİL
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