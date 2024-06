Pink Floyd'un efsane ismi, Filistin için sahnede!

Ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd'un vokalisti, basçısı ve kurucularından olan Roger Waters, Filistin'e destek için Londra'da düzenlenen özel bir etkinlikte sahne aldı.

Konserden önce konuşma yapan Waters,dedi.

Waters, "Wish you were here (Burada olmanı isterdim) şarkısını bir çocukluk arkadaşıma yazdığım düşünülür. Bazen gerçekten de öyle. Ancak bu akşam bu şarkıyı Filistin için söyleyeceğim" diye konuştu.