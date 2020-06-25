  • BIST
    113877
  • Dolar
    6,8594
  • Euro
    7,7162
  • Altın
    389,9560
İstanbul
21 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Süper Lig'de 29. hafta heyecanı başlıyor
NBA'de forma giyen 2 oyuncuda koronavirüs tespit edildi
Türkiye'den Yunanistan ve AB'ye sert tepki: İbret verici!
Bakan Varank: Reel sektörün güçlenmesi Türkiye'nin güçlenmesi demek
Türkiye ve Libya'dan yeni iş birliği!
İlk rakamlar geldi! Bu ay Türkiye için farklı olacak
Terör örgütü PKK'nın kalleş saldırısı komandolar tarafından önlendi
Sudan ABD ile Hedasi Barajı müzakerelerini görüştü
CHP'li Canan Kaftancıoğlu istedi, İstanbul Barosu harekete geçti!
Yeni Zelanda'da aktif koronavirüs vakaları artıyor
YÖK 'engelsiz üniversite'leri ödüllendirdi
AB'den Türkiye açıklaması: Hem bize hem de Yunanistan'a faydası olur
Avustralya'da bilanço ağırlaşıyor
ABD Başkanı Trump,a anket şoku! Biden'ın 14 puan gerisinde
TP'nin petrol arama sahalarında ruhsat süreleri uzatıldı
ABD'nin casus uçak üssü görüntülendi
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı
İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye geçti!
Libya ordusu duyurdu: Trablus'ta yakalandı
FETÖ elebaşına yeni tanım! ABD 'Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı
"Rusya'ya milyar dolarlar ödeyen Almanya'yı Ruslardan biz mi koruyacağız?"
Hileli gıdaya ağır cezalar geliyor!
Başkan Erdoğan talimat verdi! Dünyayı kıskandıracak başarı
Vaka sayılarındaki artış sonrası 81 il valisine uyarı!
25 Haziran 2020 Perşembe 09:20:00 - Güncelleme:25 Haziran 2020 Perşembe 10:16:00

Pilot Gabriel Zeifman ABD'nin casus uçak üssünün fotoğraflarını çekti... İşte o görüntüler

ABONE OL

ABD'li sivil pilot ve hava fotoğrafçısı Gabriel Zeifman ABD'ye ait bir casus uçak üssünü görüntüledi.

Pentagon'un en gizli yerlerinin fotoğraflarını çekmesiyle bilinen sivil pilot Gabriel Zeifman, ABD'nin en meşhur casus uçaklarına ev sahipliği yapan Kaliforniya'daki Beale Hava Kuvvetleri Üssü üzerinde uçarak bölgeyi görüntüledi. Zeifman 51. Bölge çevresinde ve bölge genelinde, yasal izin ile zaman zaman bazı uçuşlar gerçekleştiriyor.

Zeifman, bu defa da küçük Cessna uçağı ile U-2 Dragon Lady ve RQ-4 Global Hawk casus uçaklarına ev sahipliği yapan Kuzey Kaliforniya'daki Beale Hava Kuvvetleri Üssü'nün üzerinde uçtu ve KC-135R tankerlerinden oluşan bir filonun ve bölgenin fotoğraflarını çekti.

Aksam.com.tr'nin haberine göre, pilot Gabriel Zeifman'ın yayımladığı fotoğraflarda uçak üssü ile ilgili bazı detaylar dikkat çekti.

Görüntülerde yer alan tabandaki son değişiklikler, 'üs yeni bir RQ-180 casus uçağı barındırmaya hazırlanıyor' şeklinde yorumlandı. Haberde ayrıca üssün başka bir amaçla kullanılabileceğine de işaret edildi.

Üssün stratejik öneminin vurgulandığı haberde yer alan fotoğraflarda, ikmal için yakıt taşımak üzere modifiye edilmiş Boeing 707 uçakları olan bir dizi KC-135 Stratotanker görülüyor. Bu uçaklar, casus uçaklarının saatlerce havada kalmasını ve binlerce mil yol kat etmesini sağlıyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER