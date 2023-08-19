Pile-Yiğitler yolundaki gerginlikte 8 KKTC polisi yaralandı

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, dün saat 09.00 sıralarında Çayhan düzlüğü Ağıllar bölgesinde mevcut Pile-Yiğitler yolunun genişletilmesi ve iyileştirilmesi kapsamında yürütülen yol yapım çalışmaları sırasında, KKTC Polis Genel Müdürlüğü tarafından alınan güvenlik tedbirlerine uymayarak yol yapım çalışmalarını engellemek maksadıyla BM Barış Gücü askerlerinin kendilerine ait araçları yola kasten park edip söz konusu bölgeye geçişi tıkayarak iş araçlarının yol yapım çalışmalarına engel oldukları aktarıldı.

Açıklamada, uyarılara rağmen bölgeyi boşaltmakta direnen BM Barış Gücü askerlerinin bölgeden çıkarılması amacıyla yapılan ilerleme sırasında çıkan arbedede kendini kötü hissederek Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne başvuran polislerden 8'inde darp izlerine rastlandığı kaydedilerek, hastanede tedavi gören polislerin daha sonra taburcu edildikleri belirtildi.