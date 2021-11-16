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16 Kasım 2021 Salı 23:51:00 - Güncelleme:16 Kasım 2021 Salı 23:52:00

Pfizer geliştirdiği ilacın kullanım onayı için FDA'ya başvurdu

Kaynak: AA

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Pfizer koronavirüse karşı geliştirdiği ağızdan alınan ilacın orta ve yüksek riskli hastalarda kullanılması için ABD Gıda ve İlaç İdaresine başvurdu. Onaylanması durumunda ilaç, ilk aşamada sadece aşı yaptırmamış kişilerin tedavisinde kullanılacak.

Pfizer'dan yapılan açıklamaya göre COVID-19'a karşı geliştirilen ilaç, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA)'dan onay alması halinde "Paxlovid" adıyla birkaç hafta içinde satışa sunulacak.

Pfizer, ağızdan alınan Kovid-19 ilacının şu aşamada sadece aşı yaptırmamış kişilerin tedavisinde kullanılması için başvuruda bulundu.

ABD'li ilaç şirketi, ilacının orta ve yüksek riskli hastalarda hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 89 azalttığını açıklamıştı.

MERCK DE ONAY İÇİN FDA'YA BAŞVURDU

ABD'li bir diğer ilaç şirketi Merck ise 11 Ekim'de COVID-19'a karşı geliştirdiği ilaca acil kullanım onayı verilmesi için FDA'ya başvurmuştu.

İngiltere, Merck'in ürettiği "Molnupiravir" isimli ilacın kullanımına onay veren ilk ülke olmuştu.

Merck, Molnupiravir'in virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 50 düşürdüğünü bildirmişti.

Etiketler : Pfizer abd fda kovid 19
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