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Peru'nun yeni Cumhurbaşkanı Boluarte, protestoculara diyalog çağrısında bulundu
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14 Aralık 2022 Çarşamba 10:25:00 - Güncelleme:14 Aralık 2022 Çarşamba 10:25:00

Peru'nun yeni Cumhurbaşkanı Boluarte, protestoculara diyalog çağrısında bulundu

Kaynak: AA

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Peru'nun yeni Cumhurbaşkanı Dina Boluarte, istifa etmesi için kendisini günlerdir protesto eden göstericilere diyalog çağrısında bulundu.

Ulusal Acil Durum Operasyonları Merkezi (COEN) çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Boluarte, şiddetin körüklenmesi için sokaklarda provokasyon yapıldığını belirterek göstericilerden sakin olmalarını istedi.

Boluarte, "Şiddeti kışkırtanlara kendimizi kaptırmayalım, bu kimin işine geliyor? Kardeş olarak yaşayalım ve kucaklaşalım. Sükunet ve barış çağrısı yapıyorum, benimle diyalog kurmazsanız nasıl çözebilirim? Diyalog çizgisini bozmayalım." ifadesini kullandı.

Ülkenin iç kesimlerindeki Vandalizm eylemlerini ve kurulan barikatları hatırlatan Boluarte, olağanüstü hal kararının güvenlik konseyi toplantısında değerlendirildiğini söyledi.

Boluarte, protestolarda meydana gelen ölümler nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek ailelere başsağlığı dileklerini iletti.

Boluarte, kendisini cumhurbaşkanı olarak henüz tanımayan Meksika, Kolombiya, Arjantin ve Bolivya cumhurbaşkanlarını şahsen arayacağını da dile getirdi.

"BU ÜLKELERE YANLIŞ BİLGİ VERİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'ya darbe yapılmadığını savunan Boluarte, "Burada kimse başkanı görevden almadı. Olan şu ki Castillo bir darbe yaptı, Kongre'yi kapatmak ve devletin yetkilerini bir an önce devralmak istedi. Bu ülkelere yanlış bilgi verildiğini düşünüyorum." dedi.

Meksika, Arjantin, Kolombiya ve Bolivya'nın dün yayımladığı ortak bildiride, 7 Aralık'ta görevinden azledilip cezaevine gönderilen eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun "demokratik olmayan zorbalık kurbanı" olduğu ifade edilerek Castillo'nun Peru'nun cumhurbaşkanı olarak tanındığı belirtilmişti.

Bildiride, ülkede devam eden siyasi krizle ilgili endişeli olunduğu vurgulanarak "Hükümetlerimiz, önceki süreçte yer alan tüm aktörlerin ve vatandaşların sandıkta gösterdikleri iradeye öncelik verilmesi gerektiğine inanıyor." ifadesine yer verilmişti.

CASTİLLO'NUN GÖREVDEN ALINMASI

Eski Peru Cumhurbaşkanı Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilmişti.

Castillo'nun görevinden alınması yönündeki karar, 7 Aralık'taki genel kurul toplantısında 6 aleyhte, 10 çekimser oya karşı 101 lehte oyla kabul edilmişti.

Kongrede Castillo'nun görevden azledilmesi kararına gerekçe olarak "kamu fonksiyonlarını gasbetmeye, devlet yetkilerinin işleyişini engellemeye ve anayasal düzeni ihlal etmeye çalışmak" gösterilmişti.

Pedro Castillo, Kongre'yi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı.

GÖSTERİLERDE 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Castillo'nun görevinden azledilmesinin ardından çıkan olaylarda şu ana kadar 7 kişi ölmüş, 15 polis atılan patlayıcı maddelerle yaralanmıştı.

Gösterilerin şiddetlenmesi üzerine Cumhurbaşkanı Boluarte, bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.

ERKEN SEÇİM ÖNERİSİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Boluarte, Castillo'nun görevinden alınmasının ardından ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak 8 Aralık'ta yemin etmişti.

Boluarte, 11 Aralık'taki açıklamasında, bu siyasi çatışmanın ülke için sağlıklı olmadığına dikkati çekerek "Birkaç gün içinde Kongre'ye erken seçim önerisini getireceğim. Cumhurbaşkanı olarak görevim çoğunluğun iradesine uymaktır." ifadesini kullanmıştı.

Kongre'de önerinin kabul edilmesi halinde erken seçimin Nisan 2024'te düzenlenmesi bekleniyor.

Etiketler : peru cumhurbaşkanı erken seçim
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