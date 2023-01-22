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22 Ocak 2023 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:22 Ocak 2023 Pazar 09:00:00

Peru'da hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a çıktı

Kaynak: AA

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Peru'da, Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifa etmesini ve erken seçime gidilmesini talep eden protestocular ile polis arasında çıkan çatışmalarda ölü sayısı 60'a yükseldi.

Başkent Lima başta olmak üzere birçok kentte sokaklara inen binlerce kişi güvenlik güçleriyle çatıştı.

Puno şehrindeki eylemlerde 1 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle 11 Aralık'tan bu yana ölenlerin sayısı 60'a çıktı.

Güvenlik güçleri kendilerine taş atan göstericilere gaz yaşartıcı gazla karşılık verirken iki taraftan da çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Sabah saatlerinde Lima'daki San Marcos Ulusal Üniversitesi'ne tankla baskın yapan polis 200 öğrenciyi gözaltına aldı.

Polis ile öğrenciler arasında üniversite bahçesinde gerginlik yaşandığı ve 1,5 saatin sonunda öğrencilerin polis otobüsüyle dışarı çıkartıldığı bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, ülkenin çeşitli kentlerinden gelen yüzlerce öğrencinin başkentteki eylemlere katılmak için üniversitede çadır kurduğunu bildirdi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, çok sayıda otoyola barikat kurulduğu ve polisin bazı göstericilere sert müdahale ettiği yer alıyor.

DİYALOG ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Boluarte, göstericilere 10 Ocak'ta bir kez daha diyalog çağrısında bulunmuş, eylemlerin son bulmasını istemişti.

Protestocular, Boluarte'nin istifasını, erken seçimin ilan edilmesini ve gözaltında bulunan eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun serbest bırakılmasını istiyor.

CASTILLO'NUN GÖREVDEN ALINMASI

Peru'da protestolar, eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun 7 Aralık 2022'de Kongre tarafından görevden alınması üzerine başlamıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilmişti.

Castillo'nun görevden alınması yönündeki karar, 7 Aralık'taki Genel Kurul toplantısında 6 aleyhte, 10 çekimser oya karşı 101 lehte oyla kabul edilmişti.

Karara gerekçe olarak "kamu görevlerini gasbetme, devlet yetkilerinin işleyişini engelleme ve anayasal düzeni ihlal etmeye çalışmak" gösterilmişti.

Pedro Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dina Boluarte, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti.

CASTILLO'NUN CEZASI ONANMIŞTI

Peru Yüksek Mahkemesi, Castillo'ya verilen 18 ay önleyici hapis cezası kararına yapılan itirazı reddederek 30 Aralık 2022'de cezanın devamına karar vermişti.

SEÇİMLER NİSAN 2024'TE YAPILACAK

Boluarte'nin erken seçim talebi üzerine Kongre'de yapılan oylamada seçimin Nisan 2024'te yapılmasına karar verilmişti.

Ölümler nedeniyle 17 Aralık 2022'de 2 bakan görevlerinden istifa etmiş, Ombudsman Ofisi savcılıktan "acil soruşturma" başlatmasını talep etmişti.

Etiketler : peru hükümet gösteri
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