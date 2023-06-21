VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Zehir tacirlerine Yüzüncü Yıl Operasyonu: 925 şüpheli yakalandı
ABD'den Ukrayna'ya 1.3 milyar dolarlık ek yardım
Rozetini Akşener takmıştı, İYİ Parti'de bir istifa daha
Bayram sahnesi
Bodrum buluşması
Türkü gecesi
21 Haziran 2023 Çarşamba 13:03:00 - Güncelleme:21 Haziran 2023 Çarşamba 13:03:00

Peru'da darbe soruşturması: Eski Başbakan Chavez gözaltına alındı

ABONE OL

Peru'da eski Başbakan Betssy Chavez, 7 Aralık 2022'de Kongreye yönelik darbe planlamasında rolü olduğu iddiasıyla savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

Ulusal basında çıkan habere göre, polis ekiplerinin gözetiminde Tacna kentindeki evinden alınan Chavez, geçici olarak Şili sınırındaki bir cezaevine götürüldü.

AA'nın haberine göre, Savcılığın hakkında 18 ay önleyici hapis isteminde bulunduğu Chavez, gözaltına alınmadan önce Tik Tok hesabındaki açıklamasında, evinde sakin şekilde polisi beklediğini kaydetti.

Mahkeme tarafından kendisine yönelik gözaltı kararının tebliği edilmediğini savunan Chavez, milyonlarca Perulunun gücünü arkasında hissettiğini belirtti.

Savcılık, eski Başbakan Chavez'i, Peru eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo ile birlikte Kongreye yönelik başarısız darbe girişiminde yer almakla suçluyor.

- Süreç

Eski Peru Cumhurbaşkanı Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından 7 Aralık 2022'de "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilmişti.

Kongrede Castillo'nun görevden azledilmesi kararına gerekçe olarak "kamu görevlerini gasbetme, devlet yetkilerinin işleyişini engelleme ve anayasal düzeni ihlal etmeye çalışmak" gösterilmişti.

Pedro Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı.

Etiketler : Chavez Pedro Castillo Eski Peru Cumhurbaşkanı Castillo
Kilt giydi

Kilt giydi
Futbol buluşması

Futbol buluşması
42 bin TL'lik şıklık

42 bin TL'lik şıklık
Danimarka'da moral depoluyor

Danimarka'da moral depoluyor
Burak Kut: Müzikteki değişime ayak uydurmak lazım

Burak Kut: Müzikteki değişime ayak uydurmak lazım
4 milyon liralık poz

4 milyon liralık poz
Sanat dünyasının yanında

Sanat dünyasının yanında
6 Şubat yüreğimizden çıkmayacak

6 Şubat yüreğimizden çıkmayacak
Bayramda sahnede

Bayramda sahnede

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX