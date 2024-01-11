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11 Ocak 2024 Perşembe 09:45:00 - Güncelleme:11 Ocak 2024 Perşembe 09:45:00

Peru, Ekvador sınırındaki 5 bölgede OHAL ilan etti

Kaynak: AA

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Peru yönetimi, komşu ülke Ekvador'da meydana gelen olaylar nedeniyle kuzey sınırındaki 5 bölgede olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiğini duyurdu.

Peru hükümetinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Dina Boluarte tarafından imzalanan kararname kapsamında, 60 gün süreyle ülkenin kuzey sınırındaki 5 bölgede OHAL ilan edildiği bildirildi.

Ekvador'da devam eden şiddet dalgasının "endişeyle" takip edildiği belirtilen açıklamada, OHAL ilan edilen Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas ve Loreto bölgelerine takviye askeri birliklerin sevk edildiği vurgulandı.

Öte yandan Kolombiya hükümetinden yapılan açıklamada da komşu ülke Ekvador sınırına ilave askeri birliklerin gönderileceği kaydedildi.

OHAL İLAN EDİLMİŞTİ

Ülke genelinde bir süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador hükümeti, "Fito" lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması ve ardından polis araçlarının bombalı saldırılara uğraması üzerine 9 Ocak'ta 60 gün sürecek OHAL ilan etmişti.

OHAL kapsamında, 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu.

OHAL kararının ardından suç örgütleri, çok sayıda polis kaçırmış ve araçları ateşe vermişti.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan videolarda, çete üyelerince kaçırıldıktan sonra başlarına silah dayanan polisler, Devlet Başkanı Noboa'dan yardım isterken görülmüştü.

Etiketler : peru ekvador ohal
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