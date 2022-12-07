07 Aralık 2022 Çarşamba 23:04:00 - Güncelleme:07 Aralık 2022 Çarşamba 23:04:00
Peru Cumhurbaşkanı Castillo gözaltına alındı
Kaynak: AA
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Peru'da Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurulması kararı alan Cumhurbaşkanı Pedro Castillo gözaltına alındı.
Ayrıntılar geliyor...
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