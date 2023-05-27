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Pentagon'dan 'Türk bayraklı' paylaşım
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27 Mayıs 2023 Cumartesi 23:29:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2023 Cumartesi 23:29:00

Pentagon'dan 'Türk bayraklı' paylaşım

Kaynak: İHA

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ABD Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından içinde Türk bayrağı ve NATO ittifakı 3 ülkenin bayrağının bulunduğu bir fotoğraf paylaştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) içinde "Türk bayrağı" olan bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.

Paylaşımda NATO tatbikatının yapıldığı belirtildi:

"Yan yana. Amerikan ordusu üyeleri, Griffin Shock 23 Tatbikatı'nın seçkin bir parçası olarak tatbikata katıldı. ABD'ye güvence verme yeteneğini gösteren tatbikat, NATO ittifakını NATO eFP BG Poland (Polonya'da faaliyet gösteren ABD liderliğindeki savaş grubu) büyüklüğünde bir birimle hızla güçlendiriyor."

Etiketler : NATO sosyal medya Pentagon
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