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07 Kasım 2023 Salı 00:51:00 - Güncelleme:07 Kasım 2023 Salı 00:51:00

Pentagon'dan sivil katliamları itirafı: Gazze için sayı vermekten kaçındı

Kaynak: AA

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Gazze'de binlerce ölüm olduğunu kabul etti ancak tam sayı vermekten kaçındı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de sivil kayıpların binlerce olduğunu ancak kesin bir rakam veremeyeceklerini açıkladı.

Pentagon basın sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, bir gazetecinin 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşamını yitiren sivillerin sayısı ile ilgili soruyu yanıtladı.

Ryder, "Gazze'deki sivil kayıplarla ilgili, sayının binlerle ifade edilecek düzeyde olduğunu biliyoruz ancak size söyleyebileceğim belirli bir rakam yok." ifadesini kullandı.

İsrailli taraflara Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasının önemini vurguladıklarını savunan Ryder, "binlerce sivil kayıptan ne kadarının çocuk olduğu" yönündeki bir diğer soruya da "Daha fazla spesifik olarak belirtebileceğim bir şey yok." cevabını verdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybeden çoğu çocuk ve kadın sivil sayısının 10 bin rakamını geçtiğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, daha önce Gazze'de yetkililerin sivil kayıplarla ilgili verdiği rakamlara şüpheyle baktığını belirtmişti.

IRAK VE SURİYE'DE ABD VE KOALİSYON GÜÇLERİNE YAPILAN SALDIRILARIN SAYISI 38'E YÜKSELDİ

Sözcü Ryder, 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'de bulunan ABD ve koalisyon güçlerine yapılan saldırıların, bu hafta sonu yapılan son saldırılarla birlikte toplamının da 38'e çıktığı bilgisini verdi.

Söz konusu tarihten bu yana Irak'ta 20, Suriye'de de 18 insansız hava aracı ve roket saldırısı gerçekleştiğini aktaran Ryder, bunların "esas olarak taciz edici saldırılar" niteliğinde olduğunu ifade etti.

Ryder, saldırılar sonucu 24'ü travmatik beyin hasarı teşhisi olmak üzere şu ana kadar 45 personelin hafif şekilde yaralandığını kaydetti.

Etiketler : Gazze ölümleri Pentagon ABD Savunma Bakanlığı
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