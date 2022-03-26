VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kerkük'te 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı
Bakan Varank: Türkiye'yi son 19 yılda yatırımlarla donatmış bir iktidarız
Pentagon'a göre Rusya, Herson'daki kontrolünü kısmen kaybetti
Husiler Saudi Aramco'nun petrol tesislerine saldırdı
Savunma ve güvenlik konuları AB'nin odağında yer alacak
Muhsin Yazıcıoğlu Keş Dağı'nda anıldı
Başkan Erdoğan Tokat'a kokpitte iniş yaptı
Vergi ve ekonomi paketi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
Başkan Erdoğan Zelenskiy ile görüştü
Türkiye'de 15 bin 303 yeni vaka tespit edildi
Ukrayna: Rusya 14 kentin belediye başkanını rehin aldı
ABD Başkanı Biden Ukrayna sınırında
Çin'den kritik temas: İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü
'Türkiye hayat pahalılığı sorununu da kısa sürede aşacaktır'
Çankırı'da toprak kayması: 6 ev tahliye edildi
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Kurtulmuş: Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için Türkiye bütün gücüyle mücadele ediyor
Dev proje için teyakkuzdalar
İkinci kız yolda!
Eymen için ayakta
Şaşırtan özel hayat açıklaması
Futbol tutkunundan forma müzesi
Oyuncak evinde herşey bedava
Öğretmenlerden hayat dersi
26 Mart 2022 Cumartesi 00:27:00 - Güncelleme:26 Mart 2022 Cumartesi 00:28:00

Pentagon'a göre Rusya, Herson'daki kontrolünü kısmen kaybetti

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, Rusya'nın, Ukrayna'nın Herson kentindeki kontrolünü kısmen kaybettiğini ve bazı bölgelerde Ukrayna güçleriyle çatışmaların büyüdüğünü bildirdi.

Adı açıklanmayan üst düzey Pentagon yetkilisi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da kontrol altına aldığı ilk kent Herson'da bazı yerlerin, taraflar arasında yeniden çatışma alanına döndüğünü söyledi.

Yetkili, Rusya'nın artık Herson'un tamamını kontrol etmediğini kaydederek, "Daha önce Rusya kontrolünde olan bölgelerde şu anda direnişlerin ortaya çıktığına ilişkin raporları görüyoruz. Herson'un kimin kontrolünde olduğunu söyleyemeyiz ancak daha öncekinden farklı olarak tamamen Rusların kontrolünde olmadığı gözüküyor." değerlendirmesini yaptı.

ABD'li yetkilinin değerlendirmesi Rus ve Ukraynalı yetkililerce doğrulanmazken, Washington yönetiminin Herson'da sahadaki durumu yakından takip ettiği kaydedildi.

Önceki hafta Moskova, Herson'da Rus güçlerinin kontrolü tamamen kontrol altına aldığını duyurmuştu.

Etiketler : Pentagon Rusya Ukrayna
Onların tebessümü dünyalara bedel

Onların tebessümü dünyalara bedel
Festivalleri gezecek

Festivalleri gezecek
Ustalardan kara komedi

Ustalardan kara komedi
Yasak Elma'nın Yıldız karakterinden moda açıklaması

Yasak Elma'nın Yıldız karakterinden moda açıklaması
‘Üç Kuruş'a girdi

‘Üç Kuruş'a girdi
Ayrılık kararı

Ayrılık kararı
Aşk-ı Ada

Aşk-ı Ada
Ali mayısta geliyor

Ali mayısta geliyor
Dubai'de ödüllendi

Dubai'de ödüllendi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER