VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mersin'de şehit olan polisin çatışma görüntüleri ortaya çıktı
Nijerya'da koleradan ölümler 149'a yükseldi
AB: Enerji altyapısını bozan kasıtlı eylemlere karşılık verilecek
Almanya enerji krizini hafifletmek için iki nükleer santralin ömrünü uzatacak
Kirişci, G20 Tarım Bakanları Toplantısı'na katıldı
AFAD'dan Pakistan'a 26 bin çadır, 400 binden fazla gıda ve hijyen kolisi desteği
Bakan Varank: The Aziz Sancar Lecture bilim camiasına vizyoner bir bakış açısı sağlayacak
IMF: İngiltere'deki son ekonomik gelişmeleri yakından izliyoruz
Pentagon, Yunanistan ve Türkiye'ye gerilimi düşürmek için diyalog çağrısı yaptı
Facebook ve Instagram arasında geçiş kolaylaşıyor
Muğla açıklarında 118 düzensiz göçmen kurtarıldı
İsrail, Ukrayna'daki referandum sonuçlarını tanımayacak
Gölcük Tersane Komutanlığı'nda bir asker şehit oldu
Biden, Florida'ya yaklaşan Ian Kasırgası'nı yerel yetkililer ile görüştü
ABD, Rus boru hattındaki sızıntıların Avrupa'ya enerji akışını etkilemesini beklemiyor
Evden çıkarılan kiracıdan avukata bıçaklı saldırı
Grip aşıları 65 yaş üstü ve kronik hastalar için e-Nabız'da tanımlandı
Gazprom: Rusya, Ukraynalı Naftogaz'a yaptırım uygulayabilir
NATO, müttefiklerin silah stoklarını hızla doldurmasını bekliyor
Bakan Özer üniversitelerdeki yabancı öğrenci sayısını açıkladı
EGM'den Mersin'deki terör saldırısına ilişkin provokatif paylaşım yapan hesaplara inceleme
Bakan Soylu'dan, Demirtaş'ın 'polisevi saldırısı' paylaşımına tepki
BUDO seferlerinden bazıları iptal edildi
TOKİ, 26 ilde 365 arsayı satışa çıkardı
27 Eylül 2022 Salı 22:33:00 - Güncelleme:27 Eylül 2022 Salı 22:34:00

Pentagon, Yunanistan ve Türkiye'ye gerilimi düşürmek için diyalog çağrısı yaptı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Türkiye ve Yunanistan'a diyalog çağrısı yaparken ülkesinin Ege'de herhangi bir tatbikatının olmadığını söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Yunanistan'ın Ege adalarına sevk ettiği ABD menşeli zırhlı araçlarla ilgili Ankara'nın Washington yönetimine verdiği protesto notasına ilişkin açıklamasında Türkiye ve Yunanistan'a diyalog çağrısı yaparken ülkesinin Ege'de herhangi bir tatbikatının olmadığını söyledi.

Ryder, günlük basın toplantısında gündemdeki konular üzerine değerlendirmede bulundu.

AA muhabirinin, "Türkiye iki anlaşma kapsamında gayriaskeri statüye sahip iki adaya ABD menşeli zırhlı araçlar çıkardığı için Yunanistan ve ABD'ye protesto notası verdi. Sizin bölgede bir tatbikat veya eğitiminiz var mı? Türkiye'nin protestosuna yanıtınız nedir?" sorusuna Tuğgeneral Ryder, "Orada (ABD tarafından gerçekleştirilen) herhangi bir tatbikattan haberdar değilim." yanıtını verdi

ABD'li general, "Genel olarak konuşacak olursak, Türkiye ve Yunanistan iki önemli NATO ortağıdır ve onları potansiyel gerilimleri düşürmek için yapıcı bir diyaloga girmeye devam etmeye teşvik ediyoruz." diye konuştu.

Muhabirin, "Ankara'da bölgedeki tansiyonu körüklediği ve gerilime katkı sağladığı konusunda ABD'ye yönelik eleştirileri var. Bu eleştirilere katılıyor musunuz veya yanıtınız nedir?" sorusuna ise Ryder, "İkili ilişkilerimiz bakımından Türkiye inanılmaz derecede önemli bir NATO ortağıdır. Türkiye dahil NATO ortaklarımızla yakın çalışmaya devam edeceğiz. Ve elbette ki bunu, resmi bir ABD yanıtı için Dışişleri Bakanlığına sormanızı teşvik ediyorum." karşılığını verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Yunanistan'ın adalara zırhlı birlikler çıkarmasına ilişkin sorular üzerine, bölgede gerilimi artıracak demeç ve davranışların zamanı olmadığını belirterek tarafları anlaşmazlıklarını diplomatik yollarla çözmeye çağırmıştı.

Etiketler : Türkiye Yunanistan NATO
35'nci yıl sahnesi

35'nci yıl sahnesi
Sessiz İKİLİ

Sessiz İKİLİ
Furkan sessizliği

Furkan sessizliği
Gösterişli buluşma

Gösterişli buluşma
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Ekimde de konserlere devam

Ekimde de konserlere devam
Evlilikleri bir yıl sürdü

Evlilikleri bir yıl sürdü
Mühendislik isteği

Mühendislik isteği
Konser kana bulandı

Konser kana bulandı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes