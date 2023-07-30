Pentagon yine yalanladı
ABD Kongresi'nde, dinlenen 3 istihbarat yetkilisi hükümette "tanımlanamayan ve insan kaynaklı olmayan araçların" (UFO), "insanlara ait olmayan organik canlı bileşenlerin" olduğunu iddia etmişti.
ABD Kongresi'nde, 26 Temmuz'da dinlenen ABD ordusunda görev yapmış 3 istihbarat yetkilisi hükümette "tanımlanamayan ve insan kaynaklı olmayan araçların" (UFO), "insanlara ait olmayan organik canlı bileşenlerin" olduğunu iddia etmişti.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) iddiaları yine yalanladı. Pentagon sözcülerinden Sue Gough, Pentagon'un UFO'lar hakkında bilgi paylaşımı yapan herhangi bir bireyin "zarar gördüğü veya öldürüldüğüne dair bilgisi olmadığını" belirtti.
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