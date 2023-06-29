VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Formula 1'de sıradaki durak Avusturya
Indiana Jones serisinin en yeni filmi sinemaseverlerle buluşuyor
İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerinde bayram yoğunluğu
Teröristbaşı Gülen'den FaceTime ile icazet istemiş
CHP'de şimdi de "profil" krizi!
Sırbistan ve Kosova arasında tansiyon düşmüyor!
29 Haziran 2023 Perşembe 09:14:00 - Güncelleme:29 Haziran 2023 Perşembe 09:14:00

Pentagon Sözcüsü General Ryder'a zor PKK sorusu

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

ABD Savunma Bakanlığı terör örgütü YPG/PKK'nın, çocukları silah altına aldığına dair Birleşmiş Milletler raporunu görmezden geldi

Birleşmiş Milletler'in 2022 yılına ait çocuklar ve silahlı çatışma konulu raporu yayımlandı.

Güvenlik Konseyi'nin talebiyle Genel Sekreter makamı tarafından hazırlanan rapor terör örgütleri YPG/PKK'nın çocukları silah altına almaya devam ettiğini ortaya koydu.

Rapora göre Suriye Demokratik Güçleri ve terör örgütü YPG 1696 çocuğu silah altına aldı.

Raporda YPG/PKK'nın çocukları öldürdüğü ve kaçırdığı bilgisine yer verildi.

BM Genel Sekreteri Guterres SDG/YPG/PKK isimlerini telaffuz ederek, tüm bilgilerin teyitli olduğunu ve derin endişe duyduğunu söyledi.

TRT Haber, BM raporundaki bu ayrıntıları, SDG/YPG ile ortaklık yapan ABD Savunma Bakanlığına sordu:

"Sorum çocuk askerlerle ilgili. Birleşmiş Milletler çocuklar ve silahlı çatışmalar üzerine yeni bir rapor yayımladı. Bu rapora göre 1696 çocuk Suriye Demokratik Güçleri YPG ve SDG'NİN diğer bileşenlerince silah altına alındı. YPG PKK'nın Suriye kolu PKK da yalnız Türkiye değil ABD ve NATO'nun da terör örgütleri listesinde."

Terör örgütü YPG/PKK'nın insanlık suçlarını içeren raporla ilgili ayrıntı verilmesinden rahatsız olan Pentagon Sözcüsü soruyu geçiştirmeye çalıştı ancak TRT Haber Muhabiri Tuna Şanlı ayrıntı vermeye devam etti:

"Ayrıca BM genel sekreteri de yaptığı açıklamada Suriye demokratik güçlerinin çocukları silah altına aldığına dair teyitli vakalardan derin endişe duyduğunu söyledi.

Sorum şu: Suriye Demokratik Güçleri'nin ABD'nin ortağı olduğunu göz önüne alırsak insanlığa karşı işledikleri bu suç sebebiyle onların lider kanadını sorumlu tutacak mısınız, yaptırım uygulayacak mısınız ve belki de ortaklığı bitirecek misiniz?"

"YORUM YAPAMAM"

Savunma Bakanlığı sözcüsü General Ryder raporu görmediğini iddia ederek konuyla alakasız bir cevap vererek soruyu geçiştirdi:

"Raporu görmedim. Yorum yapamam. Söyleyebileceğim şey SDG'nin güvenilir ortak olduğu. Biraz tarihe gitmek isterseniz, 2014'te insanların kafasını kesen DEAŞ Bağdat'ın yarısını Suriye'nin çoğunu kontrol ederken işledikleri insan hakları ihlallerini konuşabiliriz. Ama şu anda bu raporu görmediğim için yorum yapamam."

ABD yönetimi NATO müttefiki Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden terör örgütü PYD/YPG'ye destek vermekle kalmıyor, o örgütlerin insanlık suçlarını da görmezden geliyor.

Etiketler : YPG/PKK NATO müttefiki General Ryder
Gazapizm'le yeniden

Gazapizm'le yeniden
Yapay zekalı konser

Yapay zekalı konser
Sahne maratonuna başlıyor

Sahne maratonuna başlıyor
İngiltere yolcusu

İngiltere yolcusu
İlk Göktürk'ün Bumin Kağan'ı

İlk Göktürk'ün Bumin Kağan'ı
Önce İstanbul sonra Prag

Önce İstanbul sonra Prag
Ustaları andı

Ustaları andı
Yasemin Sakallıoğlu: Hayatım boyunca zor sınavlar verdim

Yasemin Sakallıoğlu: Hayatım boyunca zor sınavlar verdim
Demet Şener'den İbrahim Kutluay'a 'tedavi' davası

Demet Şener'den İbrahim Kutluay'a 'tedavi' davası

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX