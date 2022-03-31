VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pentagon: Rusya Kiev çevresindeki güçlerinin yüzde 20'sini kaydırdı
Başkan Erdoğan, Avrupa şampiyonu güreşçileri tebrik etti
Seher Akkoyun, Kağıthane'de bir kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu
Rusya'dan geçici ateşkes açıklaması
Vaka sayıları açıklandı: 14 bin 993 yeni vaka, 53 vefat
Beyaz Saray, Putin'in Ukrayna savaşı konusunda yanlış yönlendirildiğini açıkladı
BM'den Türkiye'ye teşekkür
'Vergi ve ekonomi paketi' TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Çin: Tienping gözlem uyduları fırlatıldı
Johnson: Rusya'ya yaptırımları artırmalıyız
ABD'den Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık bütçe yardımı
Şanlıurfa'dan 20 milyon dolarlık tarım makinesi ihracatı
Başkan Erdoğan Özbekistan'dan ayrıldı
Blinken, Abu Dabi Veliaht Prensi ile Fas'ta güvenlik konusunu görüştü
Türkiye için sevindiren gelişme! Son 'uçan kale' de envantere girdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 978 bin 693'e çıktı
İstanbul'un bazı sahillerindeki kirlilik vatandaşları rahatsız ediyor
Rusya Toçka-U füzesiyle vuruldu
AK Parti'den 3600 ek gösterge, asgari ücret ve EYT açıklaması
Kardeş ülkeye hadsiz tehdit! Uluslararası arama kararı çıkartıldı
BM: Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısı 4 milyona ulaştı
'Sözleşmesindeki madde gereği isterse takimla çalişir'
Başkan Erdoğan kadim Türk İslam şehrini gezdi
Rus petrolü rotasını Asya'ya çevirdi
31 Mart 2022 Perşembe 01:01:00 - Güncelleme:31 Mart 2022 Perşembe 01:01:00

Pentagon: Rusya Kiev çevresindeki güçlerinin yüzde 20'sini kaydırdı

Kaynak: AA

ABONE OL

Pentagon Sözcüsü John Kirby, son 24 saatte Rusya'nın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeyindeki güçlerinin yüzde 20'sini başka bölgelere kaydırmak üzere çektiği bilgisini paylaştı.

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Kiev'in çevresine konuşlandırdığı kuvvetlerinden bazılarının Belarus'a doğru çekildiğini söyledi.

"Son 24 saat içinde Rusya'nın Kiev çevresine konuşlandırdığı askerlerinin ve taktik taburlarının küçük bir kısmını kaydırmaya başladığını gördük. Yaklaşık yüzde 20'sini."

Çekilen güçlerin geldikleri üslere dönmediklerini belirten Kirby, "Ruslar gerilimi düşürme konusunda samimi ise bunu iddia ediyorlar, o çekilen askerleri kendi garnizonlarına gönderirlerdi. Ama bunu yapmıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

Bahsi geçen yüzde 20'lik askerin Gostomel civarından çekildiğini söylerken bazı Rus güçlerinin Çernobil civarından da çekilmeye başladığını gördüklerini dile getirdi.

Rus ordusunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i askeri operasyonlar konusunda yanlış yönlendirdiği iddiasına da yanıt veren Kirby, bu iddialarla hemfikir olduklarını ancak bu konuda istihbarat detaylarına girmeyeceğini söyledi.

Etiketler : Rus ordusu Vladimir Putin Pentagon
Yeni single

Yeni single
Sahnede terapi

Sahnede terapi
Arena'da ilk konser

Arena'da ilk konser
Tarkan tatil sezonunu açtı

Tarkan tatil sezonunu açtı
Galada ‘Uysallar'

Galada ‘Uysallar'
Tilbe'ye yeni suç duyurusu

Tilbe'ye yeni suç duyurusu
Sushiler kadınlardan

Sushiler kadınlardan
Yabancı konuklardan yoğun ilgi

Yabancı konuklardan yoğun ilgi
Ben bir markayım

Ben bir markayım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER