VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ukrayna'ya verilecek İHA'lar için şok sözler!
Sağanak yağmur geliyor
İsrail polisi sabah namazının ardından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın ağustosta açılması hedefleniyor
Musk, Twitter'ı almak için 46,5 milyar dolarlık finansmanı sağladı
Fed Başkanı Powell, 50 baz puanlık faiz artışının mayısta 'masada' olduğuna işaret etti
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Türkiye'ye yönelik ilginin artarak devam ettiğini görmek bizi ziyade...
Pentagon: Rusya Donbas bölgesindeki tabur sayısını 85'e çıkardı
Menekşe Deresi 'içine petrol dökülmüş gibi'
"Türkiye uzun bir oyun oynamaya hazır görünüyor"
İttifakın küçüğü krizin büyüğünü çıkardı
Annem tekme tokat dövdü
Bakan Akar'dan kritik açıklamalar:
Pençe Kilit terörün belini kırdı!
İşçi, memur ve emekliye müjde
İftar ve sahur önerisi: 'Ağız sağlığı için' yoğurt yiyin
Kansızlık ritim bozukluğu yapabilir
6 haftada geçmeyen bel ağrısına dikkat
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -22 Nisan
Astım hakkında 10 yanlış bilgi
Sulama kanalına düşen araçtaki 3 kişi öldü
AKSUNGUR MAM-L'yi ilk kez ateşledi: Hedef tam isabetle yok edildi
"Bilim Kurulu'nda kapsamlı bir değerlendirme yapılacak"
'Temmuz ayında çalışanlarımızı koruyacak düzenlemeleri yapacağız'
22 Nisan 2022 Cuma 10:12:00 - Güncelleme:22 Nisan 2022 Cuma 10:12:00

Pentagon: Rusya Donbas bölgesindeki tabur sayısını 85'e çıkardı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki taburlarının sayısını 85'e çıkardığını açıkladı.

Bir grup gazeteciye Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin bilgilendirmede bulunan Pentagon'dan üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Donbas bölgesine kuvvet sevk etmeye devam ettiğini söyledi.

Yetkili, Rus ordusunun son 24 saatte bölgeye 3 taktik tabur daha getirerek buradaki tabur sayısını 85'e çıkardığını belirtti.

Rusya böylece son iki haftada Donbas bölgesine 20 ek tabur getirmiş oldu.

Rus taktik taburları 800-1000 askerden oluşuyor.

Ukrayna'nın Mariupol kentinin halen Rusya'nın eline düşmediğini ve Ukraynalıların kentte direnmeye devam ettiğini belirten yetkili, Rus ordusunun halen şehre füze saldırıları yapmayı sürdürdüğünü açıkladı.

Üst düzey yetkili, Rusya'nın Mariupol'dan bazı kuvvetlerini çektiğine dair herhangi bir emare görmediklerini ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya verilmesi için yetki verdiği 800 milyon dolarlık askeri yardım paketindeki 120'den fazla Pohenix Ghost adlı insansız hava aracına ilişkin bir soruya yanıt veren yetkili, bu aracın, "ABD Hava Kuvvetleri tarafından özellikle Ukrayna'nın ihtiyaçları için hızlıca geliştirilmiş bir sistem" olduğunu söyledi.

Yetkili, bu sistemin ABD'nin daha önce Ukrayna ordusuna verdiği Switchblade dronlarına benzediğini ancak birkaç farklı kabiliyete sahip olduğunu ve Ukrayna ordusuna bu sistem için eğitim vereceklerini belirtti.

Etiketler : Rusya-Ukrayna savaşı ABD Ukrayna ordusu Switchblade dronları
Kendi kanalını açtı

Kendi kanalını açtı
Avrupa yolcusu

Avrupa yolcusu
Tesadüfen Türkiye Güzeli oldum

Tesadüfen Türkiye Güzeli oldum
Babam intihar ettiğinde sahnedeydim

Babam intihar ettiğinde sahnedeydim
Yürüyen servet

Yürüyen servet
Benzerlik yorumları

Benzerlik yorumları
Evlilik var tarih yok

Evlilik var tarih yok
Düğün öncesi inceldi

Düğün öncesi inceldi
İntibah teklifi

İntibah teklifi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER