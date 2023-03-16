Pentagon, Rus savaş uçağının İHA tacizine ait olduğu ileri sürülen görüntü yayımladı

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, 42 saniyelik videoda, Rus Su-27 uçağının arkadan MQ-9 İHA'sına yaklaştığı ve geçerken de yakıt püskürttüğünün görüldüğü kaydedildi.

Videoda, savaş uçağının yakıt püskürtme eyleminin öncesi ve sonrasına ait olaylara yer verilmiyor.

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), iki Rus Su-27 uçağının, Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'yı taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9'un uluslararası sulara düştüğünü duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise ABD'ye ait MQ-9'un, Ukrayna'daki "özel askeri operasyon" nedeniyle uluslararası standartlara uygun olarak tüm hava sahası kullanıcılarına bildirilen geçici durum alanını ihlal ettiğini açıklamıştı.

Olayın ardından, ABD Savunma Bakanı Llyond Austin ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Rus mevkidaşlarıyla telefonda görüşmüştü.