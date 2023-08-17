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17 Ağustos 2023 Perşembe 08:21:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2023 Perşembe 08:21:00

Pentagon'dan Nijer açıklaması: ABD için kritik bir ortak askeri müdahale ile sonlanmasını istemiyoruz

Kaynak: AA

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Nijer'in kendileri için kritik bir ortak olduğunu belirterek, "Oradaki üslere yüz milyonlarca dolar yatırım yaptık. Bunun askeri müdahale ile sonlanmasını istemiyoruz." dedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Nijer'in ABD için oldukça kritik bir ortak olduğunu ve oradaki üslere yüz milyonlarca dolar yatırım yaptıklarını belirterek, "Biz de bunun askeri müdahale ile sonlanmasını istemiyoruz. Bunun barışçıl bir çözümle bitmesini istiyoruz ve kesinlikle diplomasiye hiçbir kapıyı asla kapatmadık." dedi.

Singh, düzenlediği basın toplantısında, Nijer'de devam eden durumu değerlendirmeye devam ettiklerini, bunun barışçıl ve diplomatik yollarla çözülebileceğini umduklarını ve "bir darbe girişimi olduğunu söylemeye çok yaklaştıklarını" söyledi.

Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve hükümetin diğer kademelerinin bunu barışçıl şekilde çözmeye çalıştığına işaret eden Singh, "Bildiğiniz gibi Nijer, bölgede bizim için oldukça kritik bir ortak. Bu yüzden bunu diplomatik şekilde çözebileceğimizi umuyoruz." dedi.

Singh, bölgede ABD'nin varlıklarının ve çıkarlarının bulunduğunu, ana önceliklerinin bu çıkarları ve müttefiklerin çıkarlarını korumak olduğunu vurgulayarak, "Baskı yapmaya ve diplomatik bir çözüm için zorlamaya devam ediyoruz. ECOWAS (Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu), bunun askeri olarak sona ermesini istemediğini, şiddetin tırmanmasını istemediklerini, bunun diplomatik bir şekilde sona ermesini istediklerini söyledi. Yani biz bu önlemleri destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Batı Afrika ülkelerinin, ABD'nin askeri yardımı, ikincil veya lojistik destek talebinde bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Singh, böyle bir talebin bulunup bulunmadığı konusunda emin olmadığını, ancak ECOWAS'ın parçası olan ülkelerin askeri müdahaleyi istemediklerini belirttiğini aktardı.

Singh, bu duruşu desteklediklerini belirterek, "Biz de bunun askeri müdahale ile sonlanmasını istemiyoruz. Bunun barışçıl bir çözümle bitmesini istiyoruz ve kesinlikle diplomasiye hiçbir kapıyı asla kapatmadık." ifadesini kullandı.

ABD'nin terörle mücadele operasyonlarını nasıl yürüttüğüne ilişkin Singh, ABD'nin sadece Nijer'den değil dünyanın diğer yerlerinden de ufuk ötesi güçlerini koruduğunu söyledi.

Singh, Nijer'in ABD'nin bir ortağı olduğunu vurgulayarak, "Oradaki üslere yüz milyonlarca dolar yatırım yaptık." dedi.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Singh, Nijer'de barışçıl bir çözüm görmek istediklerini ve buna ulaşabileceklerini umduklarını kaydetti.

- NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

Cumhurbaşkanı Bazum, 26 Temmuz'dan bu yana şahsi konutunda tutuluyor ancak Bazum'un telefon görüşmesi yapmasına izin veriliyor.

Etiketler : ABD Savunma Bakanlığı ABD Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh Nijer
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