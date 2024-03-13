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Pentagon, Gazze'ye seyyar liman inşaatı için 4 gemiyi Akdeniz'e yolluyor
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13 Mart 2024 Çarşamba 01:38:00 - Güncelleme:13 Mart 2024 Çarşamba 01:38:00

Pentagon, Gazze'ye seyyar liman inşaatı için 4 gemiyi Akdeniz'e yolluyor

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'in ablukası altında Gazze'ye, açlıkla mücadele eden "Filistinli sivillerin gıdaya erişimini kolaylaştırmak için" seyyar liman görevi görecek 4 geminin yola çıkarıldığını belirtti.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Ryder, "Gazze'deki insani yardım operasyonlarına ve Doğu Akdeniz'de geçici bir iskele inşa etme misyonuna destek olmak üzere" Savunma Bakanlığı'nın, ABD'den 4 gemiyi hareket ettirdiğini söyledi.

Pentagon Sözcüsü, ABD'nin Virginia eyaletindeki Langley-Eustis Ortak Üssü'nden hareket eden 4 askeri geminin (JLOTS), Gazze'nin kuzey bölgesinde, amfibik askeri seyyar limanı görevi göreceği ve büyük yüklerin kıyıya çıkarılması ve sevkiyatını kolaylaştıracağı bilgisini paylaştı.

Ryder, ABD ordusuna ait, SP 4 Lames A Loux, Monterrey, Matamoros ve yedinci nakliye tugayı seferine ait Wilson Wharf'ın, bu görevi desteklemek için gerekli ekipman ve malzemeleri taşıyarak, erken saatlerde ABD'den ayrıldığını söyledi.

Patrick Ryder, söz konusu gemilerin Gazze'ye ulaşması ve seyyar limanın kurulması için gereken sürenin "geçen cuma gününden başlayarak toplam 60 gün" olarak belirlendiğini ifade etti.

Ryder, seyyar iskelenin tam olarak faaliyete geçmesi durumunda, ⁠"Günde yaklaşık 2 milyon öğün yemeğin teslimatını mümkün kılacağını" kaydetti.

Öte yandan, sosyal medyada yer alan bir görüntüye göre, US Arm Vessel SP 4 Lames A Loux adlı geminin hoparlör sisteminden "Star Wars" filminden "The Imperial March" şarkısının çalındığı tespit edildi.

- BİDEN, GAZZE'YE İNSANİ YARDIMLAR İÇİN GEÇİCİ LİMAN KURULMASI TALİMATI VERMİŞTİ

İsrail'in Gazze'ye giden kara yollarını kısıtlaması ve yardım akışının durma noktasına gelmesi nedeniyle, geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden tarafından Birliğin Durumu konuşmasında bölgeye seyyar kurulma planı duyurulmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden geçen hafta, geçici liman ile Gazze'ye deniz yoluyla daha yüksek miktarda insani yardımın gireceğini ancak Amerikan askerlerinin Gazze'ye ayak basmayacağını belirterek, "Bu geçici liman yüksek miktarda insani yardımın her gün Gazze'ye girişini mümkün kılacaktır ancak İsrail de üzerine düşeni yapmalıdır. İsrail, Gazze'ye daha fazla insani yardım girişine izin vermeli ve insani yardım çalışanlarının ateş altında kalmadığından emin olmalıdır." diye konuşmuştu.

İsrail'in, yardımları engellemesi nedeniyle ABD, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Katar, Umman ve Bahreyn son bir haftadır Gazze Şeridi'ne havadan yardım indirilmesine yönelik ortak operasyonlar düzenliyor.

Etiketler : pentagon seyyar gemi gazze
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