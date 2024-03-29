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29 Mart 2024 Cuma 07:30:00 - Güncelleme:29 Mart 2024 Cuma 07:30:00

Pentagon: Gazze'ye kurulacak geçici liman süreci planlandığı gibi ilerliyor

Kaynak: AA

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Gazze'ye insani yardımların deniz yoluyla ulaştırılması için kurulacak geçici liman çalışmalarıyla ilgili sürecin planlandığı şekilde devam ettiğini bildirdi.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Ryder, insani yardımların deniz yoluyla ulaştırılması amacıyla kurulacağı açıklanan Gazze sahiline geçici liman sürecinde yarıya geldiklerini belirterek, "Bildiğim kadarıyla, bu konuda süreç planlandığı gibi ilerliyor." diye konuştu.

Gazetecilerin, geçici liman kurulduktan sonra insani yardımların hangi sivil toplum kuruluşları tarafından dağıtılacağı sorusu üzerine Ryder, bu hususla ilgili süreci ABD Dışişleri Bakanlığının yürüttüğüne işaret etti.

Ryder, "Size gerçek, kesinleşmiş bilgiler verdiğimizden emin olmak istiyorsanız, operasyonel gizlilikte kalması gereken hususlar olduğunu dikkate almalısınız. Bu, kamyonlar yardımlarla inmeye başladığında her şey açık hale gelecektir." ifadesini kullandı.

İsrail'in ABD'den istediği bazı silah sistemlerinin verilmediği yönündeki haberlerle ilgili bir soru üzerine Ryder, 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'e güvenlik desteği sağlamak için çok çalıştıklarını, silah ve ilgili sistemler hakkında halen devam eden konuşmaların önüne geçmek istemediğini söyledi.

Ryder, "Askeri finansman ve satışlar yoluyla yapılan girişimler İsrail'in niteliksel askeri üstünlüğünü sağlamaya yönelik uzun süredir devam eden çabalarımızdır. Ancak bu özel soruya karşılık bunun ötesinde verecek bir bilgim yok." dedi.

Etiketler : pentagon gazze liman
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