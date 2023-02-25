VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'deki depremlerde arama kurtarma faaliyetlerine katılan Arjantinliler için tören
YSK yerinde inceleme yapacak
Pentagon, Çin'in Ukrayna-Rusya savaşında taraf tutmasından endişe ediyor
Depremlerden etkilenen mültecilere 50 milyon dolara kadar yardım
Depremlerde yaralanan 3 kişi İstanbul'a getirildi
AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar
G7 ülkeleri, Rusya'yı saldırganlığını durdurmaya ve Ukrayna topraklarından çekilmeye çağırdı
İngiltere'de 29 televizyon kanalında eş zamanlı deprem bölgesine yardım çağrısı yapılacak
Hatay'da depremde yıkılan Rende Sitesi'nin arsa sahibi tutuklandı
Mısır'da 2 bin yıl öncesine ait 22 antik mezar bulundu
Depremde hasar gören taşınmaz kültür varlıklarına yapılan bağışlara vergi matrahı düzenlemesi
ABD, Ukrayna'yı desteklemek için 9,9 milyar dolarlık yardım açıkladı
Zelenskiy, Putin ile konuşacak bir şeyin olmadığını söyledi
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bakan Yanık: Sisteme kayıtlı 1894 depremzede çocuğumuzun 1431'ini ailelerine teslim ettik
Depremzede çocuklar polis aracıyla gezdi
TFF'den erteleme karşılaşmaları hakkında açıklama
Kazı çalışması sırasında temeli hasar gören bina boşaltıldı
Bakanlık'tan 'sosyal yardım yönlendirmeleri'ne ilişkin uyarı
Öğretmenler maaşını, öğrenciler ise burslarını bağışladı
Mark Eliyahu, Türkiye'deki depremler nedeniyle sosyal medya paylaşımlarına ara verdiğini açıkladı
EYT yasası için gözler Meclis'te
AFAD: Depremlerde can kaybı 44 bin 218'e yükseldi
25 Şubat 2023 Cumartesi 08:15:00 - Güncelleme:25 Şubat 2023 Cumartesi 08:15:00

Pentagon, Çin'in Ukrayna-Rusya savaşında taraf tutmasından endişe ediyor

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, daha önce Ukrayna-Rusya savaşında tarafsızlığını ilan eden Çin'in bu duruşundan vazgeçip Rusya'yı desteklemesinden kaygı duyduklarını bildirdi.

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Ryder, "Çin'in Rusya'ya silah verdiğini henüz görmedik ancak bu seçeneği masadan kaldırmadıklarını biliyoruz." dedi.

Rusya'ya silah vermesi durumunda bunun Çin için bedeli olacağını ifade eden Ryder, Pekin'i uyardıklarını dile getirdi.

"Çin'in henüz silah vermediğini söylediniz. Görünüşe göre ABD, Çin'in Rusya'ya silah verme olasılığına erken tepki veriyor. Burada en büyük kaygı konusu nedir? Çin'in Rusya'ya desteği savaş sahasını nasıl etkileyecek?" sorusu üzerine Ryder, Çin'in büyük bir ülke olarak çok daha ileri teknoloji silahlarına sahip olduğunu söyledi.

Ryder, "Göreceğimiz şey; elinde çok gelişmiş silahlar bulunan ve ayrıca daha önce tarafsızlığını ilan etmiş Çin'in taraf tutması ve çıkıp 'Bundan sonra Ukrayna'yı ortadan kaldıracağız diyen kampa dahiliz.' demesi daha önce de dediğim gibi bu çatışmayı uzatacaktır." diye konuştu.

Sözcü, ABD'nin savaş sürdüğü sürece Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğini aktardı.

ABD, en son açıklanan yardım paketiyle şu ana kadar Ukrayna ordusuna 32 milyar dolar askeri yardım sağladı.

Etiketler : abd pentagon rusya ukrayna savaş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX