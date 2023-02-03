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03 Şubat 2023 Cuma 21:33:00 - Güncelleme:03 Şubat 2023 Cuma 21:33:00

Pentagon: Çin'in casus balonu sürüklenmedi, manevra yapabiliyor

Kaynak: AA

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ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Çin'a ait ABD hava sahasında uçan balonun, Pekin'in iddiasının aksine manevra kabiliyetine sahip bir gözetleme balonu olduğunu ve yön değiştirdiğini söyledi.

ABD ile Çin arasında casus balon krizi devam ediyor.

Çin'in ABD hava sahasında tespit edilen yüksek irtifalı balonunun bir meteoroloji balonu olduğu ve hava koşullarından dolayı sürüklendiği açıklaması Pentagon'u tatmin etmedi.

Günlük basın toplantısında açıklamalarda bulunan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, "Çin'in açıklamasının farkındayız ancak bunun bir gözetleme balonu olduğunu biliyoruz." dedi.

Ryder, balonun 60 bin fit irtifada ABD'nin iç kesimleri üzerinde uçmaya devam ettiğini ve ABD Hava Savunma Komutanlığının (NORAD) balonu izlemeye devam ettiğini söyledi.

Balonun herhangi bir fiziksel tehdit teşkil etmediğini anlatan Tuğgeneral Ryder, balonun manevra kabiliyetine sahip olduğunu ifade etti.

"BALON ABD HAVA SAHASINI İHLAL ETTİ"

Balonunun manevra kabiliyetine sahip olmasının sürüklenmediği anlamına gelip gelmediğine ilişkin bir soruya Ryder, "Balon manevra kabiliyetine sahip ve ABD hava sahasını ihlal etti. Biz de bunu Çin'e ilettik." yanıtını verdi.

Muhabirin balonun ABD hava sahasına girmesinin ardından yön değiştirip değiştirmediği sorusuna yanıt veren Ryder, yönünü değiştirmesiyle birlikte Amerikan ordusunun balonu takip etmeye başladığını söyledi.

Ryder, balonun neden vurulmadığı sorularına ise balonun bu aşamada herhangi bir tehdit teşkil etmemesi ve vurulması durumunda neden olacağı hasarlardan dolayı henüz vurulmadığı ancak vurulmasının bir seçenek olduğu ve değerlendirmenin devam ettiği yanıtını verdi.

Pentagon, dün ABD hava sahasında Çin'e ait bir yüksek irtifalı gözetleme balonu tespit ettiklerini açıklamıştı.

Bunun üzerine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, gelecek hafta yapılması planlanan Pekin ziyaretini ertelemişti.

Etiketler : Pentagon abd çin
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