VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Birleşik Krallık'ta konut kirası yıllık bazda en büyük artışı kaydetti
Avro Bölgesi'nde enflasyon azalıyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Bazı alanlarda dünyada bir numarayız, bunların başında insansız ha...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Biden'a tepki: Felakete hizmettir
Rusya: Sivillere yönelik her türlü şiddet kabul edilemez
31 ilde 'Narkogüç' operasyonu! 208 şüpheli yakalandı
18 Ekim 2023 Çarşamba 14:09:00 - Güncelleme:18 Ekim 2023 Çarşamba 14:09:00

Pentagon: Çin uçakları, 2 yılda 180'den fazla kez ABD savaş uçaklarını taciz etti

Kaynak: AA

ABONE OL

Pentagon, Çin savaş uçaklarının, uluslararası hava sahasında ABD savaş uçaklarını taciz etmesine ilişkin fotoğraf ve videolar yayımlandı. ABD, bu tür davranışların, kazalara ve istenmeyen çatışmalara yol açabileceğini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin savaş uçaklarının, son iki yılda uluslararası hava sahasında 180'den fazla kez ABD savaş uçaklarını taciz ettiğini bildirdi.

Pentagon, Çin savaş uçaklarının, uluslararası hava sahasında ABD savaş uçaklarını taciz etmesine ilişkin fotoğraf ve videolar yayımladı.

Görüntülerde, ABD uçaklarının son iki yılda 180'den fazla kez Çin uçakları tarafından taciz edildiği anlar paylaşıldı.

ABD Savunma Bakanlığı Hint-Pasifik Güvenlik İşlerinden Sorumlu Müsteşarı Ely Ratner, yayımlanan görüntüler hakkında, "Bugün yayımladığımız tüm bu örnekler, Çin'in özellikle uluslararası hava sahasındaki art niyetli davranışlarını sergiliyor." ifadesini kullandı.

Ratner, bu tür davranışların, kazalara ve istenmeyen çatışmalara yol açabileceğini sözlerine ekledi.

Görüntüler, Pentagon'un, Çin'in askeri gücü ve Hint-Pasifik'teki ortakları için oluşturabileceği güvenlik tehditleri hakkında yayımlamaya hazırlandığı yıllık rapor öncesinde paylaşıldı.

Etiketler : Pentagon Çin savaş uçakları fotoğraf ve video ABD taciz etme kazalara yol açma çatışma uluslararası hava sahası Google SEO.
Şarkısı için 10 kilo verdi

Şarkısı için 10 kilo verdi
Babaya son bakış

Babaya son bakış
Beyoğlu Sineması'na Sultan'lı açılış

Beyoğlu Sineması'na Sultan'lı açılış
Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

Victoria's Secret'tan teklif yok

Victoria's Secret'tan teklif yok
Amsterdam tatili

Amsterdam tatili
Tarabya, Kuruçeşme'ye taşındı

Tarabya, Kuruçeşme'ye taşındı
Davette buluştular

Davette buluştular
Kolpaçino kadrosu genişliyor

Kolpaçino kadrosu genişliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX