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28 Nisan 2022 Perşembe 22:33:00 - Güncelleme:28 Nisan 2022 Perşembe 22:34:00

Pentagon: Afganistan'da 7 milyar dolar değerinde teçhizat kaldı

Kaynak: AA

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Pentagon Kongreye sunduğu bir raporda, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi sırasında geride 7 milyar dolarlık askeri teçhizat bıraktığını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Kongreye sunduğu bir raporda, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi sırasında geride 7 milyar dolarlık askeri teçhizat bıraktığı kaydedildi.

Amerikan CNN televizyonunun ulaştığı raporda, "ABD, 2005'ten Ağustos 2021'e kadar Afgan Ulusal Savunma ve Güvenlik Güçlerine (ANDSF) toplam 18,6 milyar dolarlık teçhizat verdi" ifadesi kullanıldı.

Pentagon raporunda, bu teçhizatın 7,12 milyar dolar değerindeki kısmının, ABD'nin 30 Ağustos 2021'de Afganistan'dan çekilmesi tamamlandıktan sonra bu ülkede kaldığı vurgulandı.

TEÇHİZAT İÇİN AFGANİSTAN'A DÖNME PLANI YOK

Raporda, Pentagon'un, bu teçhizatı "geri almak veya yok etmek" için Afganistan'a dönme planının olmadığı belirtilirken, bu teçhizat içerisinde uçak, havadan karaya mühimmat, askeri araçlar, silahlar, iletişim teçhizatı ve diğer malzemeler bulunduğu ifade edildi.

Afganistan'da 923,3 milyon dolar değerinde 78 uçağın kaldığı aktarılan raporda, bu uçakların büyük bir çoğunluğunun ABD ordusu tarafından ayrılmadan önce çalışamaz hale getirildiği kaydedildi.

Bunların yanı sıra Afganistan'da 6 milyon dolardan fazla değere sahip 9 bin 524 havadan karaya mühimmatın, 40 binden fazla askeri aracın, 300 binden fazla silahın kaldığı belirtildi.

Etiketler : Pentagon Afganistan Afganistan
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