Pentagon: ABD'nin, Taliban'ın DEAŞ/H elebaşını öldürdüğü operasyonda dahli yok

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 26 Ağustos 2021'de Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'na düzenlenen saldırıların planlayıcısı olduğu öne sürülen terör örgütü DEAŞ/H elebaşının Taliban tarafından öldürüldüğü operasyonda ülkelerinin dahlinin olmadığını açıkladı.

Taliban'ın, Amerikan ordusunun çekilme sürecinde Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'na düzenlenen ve 13 ABD askerinin ölümüne neden olan saldırının planlayıcısı DEAŞ/H elebaşını öldürmesi, ABD'nin Afganistan'da Taliban ile işbirliği yapıp yapmadığı sorularını gündeme getirdi.

Pentagon Basın Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, saldırıda DEAŞ/H terör örgütü elebaşının öldürüldüğünü teyit ederken, "Amerika Birleşik Devletleri'nin bu operasyonda dahli yok." ifadesini kullandı.

DEAŞ/H ve diğer olası tehditleri izleme ve engelleme konusunda çok yönlü yeteneklere sahip olduklarını kaydeden Ryder, "Bakanlık, ABD hükümetinin diğer bileşenleriyle birlikte, dünya genelinde terör tehditlerinden Amerikalıları korumaya devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, yazılı açıklamayla Afganistan'da Kabil Havalimanı'nın Abbey Kapısı'na düzenlenen ve 13 Amerikan askeri ile en az 170 Afgan'ın hayatını kaybettiği saldırıların "fikir babası" olduğu öne sürülen terör örgütü DEAŞ/H'nin üst düzey liderlerinden birinin Taliban tarafından düzenlenen bir operasyonda öldürüldüğünü duyurmuştu.

Öldürülen kişinin kimliği ve operasyonun ne zaman yapıldığına dair bilgi paylaşılmadı.

ABD yönetimi Taliban'ı halen tanımıyor ancak DEAŞ ile mücadele kapsamında Taliban'a bilgi paylaşımında bulunabileceği uzun zamandır konuşulan bir konu.