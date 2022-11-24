Pençe Kılıç fena korkuttu! Kara harekatını durdurun

İstiklal Caddesi'ndeki kanlı terör saldırısı sonrası TSK Pençe Kilit Harekatı başlattı. Harekat dünya basınında gündem olurken teröristleri de büyük korku sardığı ortaya çıktı. ABD Merkezli Politico'ya konuşan terör örgütü elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, Pençe Kılıç Harekatı sonrası ABD'den yardım istedi.

Politico'da yer alan haberde 'Türkiye'nin Irak ve Suriye'ye bir dizi ölümcül saldırı düzenledi' şeklinde skandal ifadeler kullanıldı.

Politico, Terör örgütü YPG'nin komutanı olarak nitelendirilen Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile yaptığı röportajı yayınladı. Abdi Şahin'in Biden'a çağrıda bulunduğu yazıldı.

'BIDEN GÜVENCE VERMİŞTİ'

Daha önce ABD Başkanı Joe Biden'dan güvence aldığını dile getiren terörist elebaşı Şahin, ABD'nin Türkiye'nin harekatını önlemek için yeterince çaba göstermediğini söyledi.

PANİK ARTTI

Başkan Erdoğan'ın, "Uçaklarla, toplarla, SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır. Bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz' sözleri sonrası panik arttı.

ABD'Yİ DEAŞ ÜZERİNDEN TEHDİT ETTİ

Kara harekatı paniği yaşadıklarını itiraf eden Abdi Şahin, ABD'yi DEAŞ'ın yeniden güçleneceği konusunda tehdit etti. Yaklaşan Türk kara saldırısının durdurulmasını istedi.