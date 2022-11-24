VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Su-57'nin ortağı S-70 İHA uydudan görüntülendi
Suriye'de petrol rafinerisinin vurulmasının perde arkası!
"Algı operasyonlarını boşa çıkarıyoruz"
Güzel bir sürprizdi
Gökçe'den ‘Biz böyle değildik'
3 milyonluk anlaşma
Aras çok yoruldu
Altın gelin Özge
Cildinin tüyolarını açıkladı
Toplantı yemeği
Baba-oğul şarkısı geliyor
HDP'li Beştaş'ın "önerge yalanı" ortaya çıktı!
Başkan Erdoğan sinyali verdi! Bölgede teyakkuza geçildi
Hablemitoğlu suikastında tetikçi Mumcuoğlu'nun yalanı çürütüldü! 24 gün detayı
Pençe Kılıç fena korkuttu! Kara harekatını durdurun
Kılıç Harekatı ABD'yi karıştırdı
2022-KPSS Ortaöğretim Sınav sonuçları açıklandı
Merkez Bankası kararını verdi
Heyecanlandıran proje! 5 saatlik yol, 80 dakikaya düşecek
Türk SİHA'ları örnek oldu! Çin eski jetlerini SİHA yapıyor
Otomobil alacaklar dikkat! Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı
Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
Kentsel dönüşüm hayat kurtardı
EYT'de kapsam genişliyor...
24 Kasım 2022 Perşembe 12:14:00 - Güncelleme:24 Kasım 2022 Perşembe 12:14:00

Pençe Kılıç fena korkuttu! YPG elebaşı Ferhat Abdi, Biden'a sığındı: Kara harekatını durdurun

Kaynak: Sabah

ABONE OL

Pençe Kılıç Harekatı terör örgütü YPG/PKK'da büyük paniğe neden oldu. Terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, ABD Başkanı Joe Biden'dan yardım dilendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kara harekatı açıklamalarının ardından iyice tutuşan terörist Abdi Şahin, 'Biden bize söz vermişti' dedi.

İstiklal Caddesi'ndeki kanlı terör saldırısı sonrası TSK Pençe Kilit Harekatı başlattı. Harekat dünya basınında gündem olurken teröristleri de büyük korku sardığı ortaya çıktı. ABD Merkezli Politico'ya konuşan terör örgütü elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, Pençe Kılıç Harekatı sonrası ABD'den yardım istedi.

Politico'da yer alan haberde 'Türkiye'nin Irak ve Suriye'ye bir dizi ölümcül saldırı düzenledi' şeklinde skandal ifadeler kullanıldı.

Politico, Terör örgütü YPG'nin komutanı olarak nitelendirilen Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile yaptığı röportajı yayınladı. Abdi Şahin'in Biden'a çağrıda bulunduğu yazıldı.

'BIDEN GÜVENCE VERMİŞTİ'

Daha önce ABD Başkanı Joe Biden'dan güvence aldığını dile getiren terörist elebaşı Şahin, ABD'nin Türkiye'nin harekatını önlemek için yeterince çaba göstermediğini söyledi.

PANİK ARTTI

Başkan Erdoğan'ın, "Uçaklarla, toplarla, SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır. Bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz' sözleri sonrası panik arttı.

ABD'Yİ DEAŞ ÜZERİNDEN TEHDİT ETTİ

Kara harekatı paniği yaşadıklarını itiraf eden Abdi Şahin, ABD'yi DEAŞ'ın yeniden güçleneceği konusunda tehdit etti. Yaklaşan Türk kara saldırısının durdurulmasını istedi.

Etiketler : İstiklal Caddesi TSK Pençe Kilit Harekat Ferhat Abdi Şahin
Burak Sergen, Kuş Uçuşu'na konuk oldu

Burak Sergen, Kuş Uçuşu'na konuk oldu
Kovid engeli

Kovid engeli
'Kuş Uçuşu'na erteleme

'Kuş Uçuşu'na erteleme
Erol Evgin hayranını kırmadı

Erol Evgin hayranını kırmadı
Hande Erçel, geçmişini sildirmiyor

Hande Erçel, geçmişini sildirmiyor
Esra Erol'un hafta sonu oğluyla İtalya kaçamağı

Esra Erol'un hafta sonu oğluyla İtalya kaçamağı
Nilgün Belgün'ün yüzünde bir tek botoks varmış

Nilgün Belgün'ün yüzünde bir tek botoks varmış
Kızlarının yanına koştu

Kızlarının yanına koştu
"Ayağım uğurludur"

"Ayağım uğurludur"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX