VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Filenin Sultanları Almanya'ya set vermedi! Gruptan lider çıktı
Penatgon açıkladı: Ukraynalı pilotların ABD'deki eğitimi ekimde başlayacak
AK Parti'den özel klip: Ruhumuzda var gençlik ateşi hey gidi olmuşuz 22
Lastik botları 10 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
Beşiktaş 9+4'te Dinamo Kiev'i yıktı! Avantajı kaptı
BM, Kıbrıs'ta taraflar arasındaki çifte standart iddiasına yanıt veremedi
24 Ağustos 2023 Perşembe 23:28:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2023 Perşembe 23:28:00

Penatgon açıkladı: Ukraynalı pilotların ABD'deki eğitimi ekimde başlayacak

Kaynak: IHA

ABONE OL

ABD Savunma Bakanlığı (Penatgon) Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryder, Ukraynalı pilotlara F-16 savaş uçakları konusunda verilecek uçuş eğitiminin ekim ayında başlayacağını açıkladı.

Ukraynalı pilotlara ABD'de verilecek olan F-16 eğitiminde takvim netleşti. ABD Savunma Bakanlığı (Penatgon) Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryder, Ukraynalı pilotların uçuş eğitimine ekim ayında başlanacağını açıklayarak, pilotların önümüzdeki ay İngilizce dil eğitimi almasının ardından uçuş eğitiminin Arizona'da yapılacağını aktardı. Ryder, eğitime çok sayıda pilotun ve düzinelerce uçak bakım ekibinin katılacağını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz mayıs ayında Ukraynalı pilotlara yönelik F-16 eğitim programlarını onaylamış, 18 Ağustos'ta ise ABD tarafından Danimarka ve Hollanda'nın Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı göndermesine onay verilmişti. Şu ana kadar Danimarka, Hollanda ve Norveç, Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı bağışlayacaklarını açıkladı.

Öte yandan, Ukraynalı 8 pilot ve 65 personel Danimarka'nın Skrydstrup'taki askeri hava üssünde F-16 eğitimi almaya başladı.

Etiketler : abd ukrayna rusya pilot
Kızlarına kavuştular

Kızlarına kavuştular
İtalya'da ödüllendi

İtalya'da ödüllendi
Halis Ağa'nın kızı oldu

Halis Ağa'nın kızı oldu
Annesi yoğun bakımda

Annesi yoğun bakımda
Projelere yetişme telaşı

Projelere yetişme telaşı
Sete çıkmadan iptal

Sete çıkmadan iptal
Kendini ‘gözde dul' ilan etti

Kendini ‘gözde dul' ilan etti
Evliliği hakkında konuştu

Evliliği hakkında konuştu
Artık başka projelere

Artık başka projelere

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX