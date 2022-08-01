Çin geriliminde yeni gelişme! Ve ABD geri adım attı

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01 Ağustos 2022 Pazartesi 11:54:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2022 Pazartesi 11:54:00

Pelosi'nin Asya turu başladı: Listede Tayvan yer almadı

Kaynak: DHA

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Meclis Başkanı Nancy Pelosi'nin Hint-Pasifik ülkelerine ziyareti kapsamında beş kişilik Kongre heyetiyle birlikte Singapur, Malezya, Güney Kore ve Japonya'ya gideceği ifade edildi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Asya turu kapsamında yapacağı ziyaretler başladı. Temsilciler Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamada, ziyaret edilecek ülkeler arasında Tayvan yer almadı.

ABD Temsilciler Meclisi'nden yapılan açıklamada, "Bugün Kongre heyetimiz, Amerika'nın, bölgedeki müttefiklerimize ve dostlarımıza olan güçlü ve sarsılmaz bağlılığını bir kez daha teyit etmek için Hint-Pasifik'e gidiyor. Singapur, Malezya, Güney Kore ve Japonya'da barış ve güvenlik, ekonomik büyüme ve ticaret, COVID-19 salgını, iklim krizi, insan hakları ve demokratik yönetim dahil olmak üzere ortak çıkarlarımızı ve değerlerimizi nasıl daha da geliştirebileceğimizi tartışmak için üst düzey toplantılar yapacak" denildi.

"LİSTEDE TAYVAN YOK"

Pelosi'nin Asya turu kapsamında Tayvan'ı ziyaret etme planı, Çin ve ABD arasında gerilime neden olmuştu. Pelosi'nin ziyaret edeceği ülkeler arasında Tayvan yer almadı, ancak ziyaret planının iptal olup olmadığına ilişkin de resmi bir açıklama yapılmadı.

GERÇEK SİLAHLARLA TATBİKAT YAPTILAR

Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Tayvan Adası'nın karşı kıyısındaki Fucien eyaletine bağlı Pingtan Adaları'nda tatbikat yaptı. Tatbikatta gerçek silah kullanıldı.

TAYVAN'IN STRATEJİK ÖNEMİ NE?

Çin ile Tayvan arasındaki gerilim 1949'dan bu yana devam ediyor. Tayvan Boğazı, bugün de yeni gerilimlerin ana merkezinde... Tayvan Boğazı, okyanusun dar geçitlere bağlandığı daralma noktalarından en önemlilerinden biri olduğu için büyük önem taşıyor.

Etiketler : ABD Temsilciler Meclisi' ÇİN . Singapur Malezya Güney Kore
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