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13 Haziran 2020 Cumartesi 10:13:00 - Güncelleme:13 Haziran 2020 Cumartesi 10:21:00

Pekin'de yeni dalga paniği! İki ay sonra ilk vaka görüldü

Kaynak: İHA

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Çin'in başkenti Pekin'de iki ay sonra yeniden Covid-19 vakaları görülmeye başlandı. Son iki günde bir pazardan kaynaklı yaklaşık 50 vaka tespit edildi.

İki aydır yeni Covid-19 vakasına rastlanmayan Pekin’de son iki günde tespit edilen vakaların ardından alarm seviyesi yeniden yükseltildi. Kent yönetimi, Pekin’in çiftlik ürünleri tedarikinin önemli bir kısmını sağlayan Xinfadi pazarının kapatıldığını açıkladı. Sebze, meyve ve et ürünleri satılan söz konusu toptancı halinin dezenfekte edileceği bildirildi. Pekin’de 56 gün aradan sonra perşembe günü yerel kaynaklı bir vaka açıklanmış, cuma günü de iki yeni vakaya daha rastlandığı bildirilmişti. Cuma günü tespit edilen her iki vakanın da yakın tarihte Xinfadi pazarında bulundukları tespit edilmişti. Hastalarla yakın temasta bulunmuş kişilerin karantina altına alındığı aktarıldı. Bugün itibarıyla pazarda çalışan 517 kişinin test edildiği, 46 kişinin testinin pozitif çıktığı açıklandı. Pazarda çalışan veya tezgâhı bulunan yaklaşık 10 bin kişinin teste tabi tutulacağı ifade edildi. Xinfadi pazarı, başkentin sebze ve meyve tedarikinin yüzde 90’ını karşılıyor. Kent yönetimi, yeni vakaların açıklanması üzerine taze ürünler, donmuş et ve su ürünleri satan pazarlar ile gıda depolarına, süpermarketlere ve restoranlara yönelik denetimlerin sıkılaştırılacağını duyurdu.

Pazartesi yeniden okullara dönmeleri beklenen 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin eğitime başlama tarihinin yeniden ertelendiği duyuruldu. Xinfadi çevresindeki bazı okullar ile anaokulları da kapatıldı.

SOMON BALIĞINDAN BULAŞTI İDDİASI

Diğer yandan, Xinfadi pazarında yapılan incelemelerde, ithal somon balığı satan bir pazarcının kesme tahtasında korona virüse rastlandı. Satıcının somon balığını kentteki bir başka pazardan aldığı belirtildi. Somon balığı, halkın gıda güvenliğine yönelik endişelerini yeniden artırırken, kentteki birçok süpermarket zincirinin somon balığını raflarından kaldırdığı bilgisi verildi.

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