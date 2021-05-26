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26 Mayıs 2021 Çarşamba 08:00:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2021 Çarşamba 08:00:00

Pekin yönetimi ABD'nin yerini mi doldurmaya çalışıyor? Gözünü Suriye'ye dikti

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Çin'in, ABD'nin Afganistan ve Orta Doğu'daki askeri varlığını çekmesinden yararlanarak, bölgedeki güç boşluğunu doldurmak için harekete geçeceği iddia edildi.

Çin, dünyanın çeşitli bölgelerinde varlığını sürdürme ve pekiştirme çabalarına devam ediyor. Pekin yönetiminin, Doğu Avrupa ülkelerinden Orta Doğu'ya hatta Afrika ülkelerine yaptığı birtakım girişimlerinin göz önüne gelmese bile önemli bir yer teşkil ettiği ifade ediliyor. Özellikle 'borçlandırma' stratejilerini aktif olarak kullanan Çin, ülkeleri kendine bağımlı hale getiriyor.

Aksam.com.tr'nin Breaking Defence'ten aktardığı habere göre, son yapılan analizlerde ABD'nin Suriye'den çekilmesi durumunda Çin'in etki alanını artıracağı iddia edildi. Suriye özelinde Beşar Esed'in, rejimini koruma ve Batı etkisine karşı koyma çabalarında en büyük destekçileri Rusya ve Çin olmuştu. Analizlerde, ABD'nin çekildiği veya bir kısım askerini çektiği bölgelerde Pekin yönetiminin etkin bir güç olarak sahnede yer almaya çalışması, Rusya ile işbirliği yapmasına bağlanıyor.

Araştırma raporları, Çin'in Suriye'de askeri bir üs elde etmek istediğini fakat bunu bölgedeki daha büyük hedeflerinin bir aşaması olarak gördüğünü ortaya koydu. Raporda ABD'nin bunu bildiği fakat duruma müdahale olmadığı da yazıldı.

Etiketler : Pekin yönetimi ÇİN ABD SURİYE
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