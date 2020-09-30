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30 Eylül 2020 Çarşamba 12:33:00 - Güncelleme:30 Eylül 2020 Çarşamba 12:42:00

İran'da kılıçlar çekildi! Rejime karşı büyük halk isyanı

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İran yönetimi Suriye, Yemen ve Irak'ta emellerini hayata geçirmeye çalışırken, ambargo ve yaptırımlar birbirini izliyor. Son olarak ülkedeki 30 milyon Azerbaycan Türkü'ne rağmen, Ermenistan'a yardım etmesi, toplumda oksulluğun artması ve sosyal adaletin yok olması, halkı canından bezdirmiş durumda. İran devlet medyası, 'İran mollalarının' uluslararası bir çıkmaza hapsolduğunu ve yoksulluk içindeki insanların yakında ayaklanabileceği konusunda uyardı.

Suriye'de katil Esed rejimine halkını öldürmesi için yardım eden İran, Yemen'deki iç savaşta da etkin rol alıyor. Lübnan'da Hizbullah'la, Irak'ta Haşdi Şabi ve benzer örgütlerle ülkeleri kontrol altına almaya çalışıyor. Son olarak Azerbaycan ile işgalci Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarda, Ermeni tarafını destekleyen İran, barış ve adalet yerine mezhepçi ve çıkarcı politikaları nedeniyle kan kaybediyor.

Terör gruplarıyla ilişkisi ve savaş çığırtkanlığı, İran'daki 30 milyon Güney Azerbaycan Türkü'ne rağmen işgalci Ermenistan'a verilen destek, ülkeyi uçurumun eşiğine getirmiş durumda.

Savaş giderleri, ambargo ve diğer yaptırımlarla ülke açlık ve sefaletle boğuşurken, rejimi eleştirenler bile yönetimin gazabına uğruyor.

DEVLET MEDYASI BİLE 'AYAKLANMA UYARISI' YAPTI

İran devlet medyası, 'İran mollalarının' uluslararası bir çıkmaza hapsolduğunu ve yoksulluk içindeki insanların yakında ayaklanabileceği konusunda yetkilileri uyardı.

Devlet destekli Arman gazetesindeki bir makalede, 'Son yıllarda protestoların nedenlerinden anladığımız, bu protestoların insanların yoksulluktan müzdarip olduğunu gösterdiği ve geçim sıkıntısının ne denli arttığıdır.' ifadeleri yer aldı.

Yazıda alt sosyal sınıfların katlandığı ekonomik baskının artık dayanılmaz hale geldiği, bunun devlet için sosyal ve güvenlik açısından sonuçları olabileceği uyarısında bulunuldu.

Gazete, İran teokrasisinin fakir insanlara uzun süredir yardım etmekte başarısız olduğu ve yurt dışındaki terör gruplarını ve savaş çığırtkanlığını finanse etmek için yaptığı giderlerin, topluma onarılamayacak kadar zarar verdiğini kabul ediyor.

'DİN ADAMLARI, POLİTİKACILAR, YETKİLİLER... KİMSENİN UMRUNDA DEĞİL'

Ebtekar gazetesinin de, yetkilere uyarıda bulunan bir makalesinde şu ifadelere yer aldı:

Sosyal ve ulusal zorluklar o kadar çeşitli ve büyük hale geldi ki, hiçbir gerekçe veya numara artık bu durumu gizleyemez. Her türden sosyal ve ulusal zorluğun temelini oluşturan makro yönetimin verimsizliği, belirsiz planların ve hedeflerin eksikliği söz konusu. Bu nedenle politikacılar, yetkililer, din adamları ve güç peşindekiler için, 'temel bir ulusal mesele veya endişenin' hiçbir şekilde önemli olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Gazete, yetkililerin, insanların sorunlarını çözmek yerine iktidarda tutunmaya öncelik verdiğini, bunun da aslında insanların tüm iktidar sistemine isyan etme olasılığını artırdığını yazdı. Bu nedenle, yakında yöneticilerin iktidarı sürdürmesinin zorlaşacağı belirtildi.

Siasat-e Rouz gazetesi ise insan hakları ihlalleri ve ülkenin üzerindeki uluslararası baskıya dikkat çekti.

GÜNEY AZERBAYCAN DİKEN ÜSTÜNDE

Ermenistan ordusunun işgal ettiği Karabağ'dan sivil yerleşim yerlerine saldırması üzerine bölgede yaşanan çatışmalar devam ederken, İran'ın Ermenistan'a yardım etmesi ülkedeki Güney Azerbaycan Türklerini rahatsız etti.

İran'ın Ermenistan'a desteğini protesto eden bir grup öğrencinin, gözaltına alındığı bildirildi.

İran'ın ülkedeki 30 milyon Azerbaycan Türkü'ne rağmen Ermenistan'a destek vermesi, ülkeyi ayaklanmalara bir adım daha yaklaştırıyor.

M. Cihat Ağaç / star.com.tr

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