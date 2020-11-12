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Paşinyan kayıplara karıştı, Ermenistan basını onu arıyor
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12 Kasım 2020 Perşembe 13:16:00 - Güncelleme:12 Kasım 2020 Perşembe 13:16:00

Paşinyan kayıplara karıştı, Ermenistan basını onu arıyor

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Ermenistan'ın ağır mağlubiyeti sonrası ülke basını Paşinyan'ın nerede olduğunu sorguluyor. Bazı kaynaklar, Paşinyan'ın eşi ve oğlu ile birlikte Savunma Bakanlığında saklandığını, bazılarıysa Erivan'daki ABD Büyükelçiliğine sığındığını öne sürdü.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ateşkes anlaşmasını imzaladıktan sonra izini kaybettirdi.

TRT Haber'in haberine göre, Ermenistan basınında, ülkenin başbakanının ortadan kaybolması ile ilgili eleştirilere yer verildi.

Grapark Gazetesi, "Paşinyan'ın nerede olduğunu bilmek, halkın en doğal hakkı" ifadesini kullandı.

Bazı kaynaklar Paşinyan'ın, eşi ve oğlu ile birlikte Savunma Bakanlığına ait bir sığınakta saklandığını öne sürdü.

Kızları Kanada'ya gitti iddiası

"Politik" adlı haber sitesi de Ermenistan Başbakanı'nın Amerika Birleşik Devletlerinin Erivan'daki büyükelçiliğinde olduğunu iddia etti. Basında, Nikol Paşinyan'ın ailesi ile ilgili söylentilere de yer verildi.

Paşinyan'ın iki kızının da bir hafta önce Kanada'ya gittiği iddia edildi.

Paşinyan, ülke dışında da tepkilerin odağında. Onu eleştiren isimlerden biri de Ermeni diasporasının tanınmış yüzlerinden Margarita Simonyan.

Rusya'nın önde gelen devlet medya ağı Russia Today-Sputnik grubunun baş editörü olan Simonyan, Paşinyan'ı sert bir dille eleştirdi.

Simonyan, sosyal medya hesabı üzerinden, "Erivan'ın savaşı kaybetmesindeki en büyük sorumlu Paşinyan'dır" yorumunda bulundu. 

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