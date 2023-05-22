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22 Mayıs 2023 Pazartesi 20:00:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2023 Pazartesi 20:00:00

Paşinyan, Karabağ'ı da içeren Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanımaya hazır olduğunu söyledi

Kaynak: AA

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın Azerbaycan'la barış anlaşması imzalayabileceğini, Karabağ bölgesini de içeren 86 bin 600 kilometrekarelik toprak bütünlüğünü tanımaya hazır olduğunu bildirdi.

Başbakan Paşinyan, düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü hakkında konuşan Paşinyan, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın 86 bin 600 kilometrekarelik toprak bütünlüğünü tanımaya hazır olduğunu, bunun Karabağ bölgesini de içerdiğini kaydetti.

Ermenistan'ın Azerbaycan'la yoğun diyalog vasıtasıyla barış anlaşması imzalayabileceğini ifade eden Paşinyan, barış anlaşması taslak metninde Washington'da üzerinde anlaşılan konuların yansıtılması gerektiğini söyledi.

Paşinyan, ulaştırma yollarının tekrar açılması konusunda Azerbaycan'la ortak bir anlayışa gelinmesi halinde bunun barış anlaşmasına olumlu katkıda bulunabileceğini belirtti.

Sınırların belirlenmesi konusuna da değinen Paşinyan, bu konuda 1975 yılı haritalarının temel alınabileceğini ifade etti.

Paşinyan, 25 Mayıs'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in arabuluculuğunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geleceklerine dikkati çekti.

Etiketler : ilham aliyev nikol paşinyan vladimir putin karabağ azerbaycan toprak bütünlüğü
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