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14 Eylül 2022 Çarşamba 16:44:00 - Güncelleme:14 Eylül 2022 Çarşamba 18:00:00

Paşinyan: Çatışmalarda 105 Ermeni askeri öldü

Kaynak: AA

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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda 105 Ermeni askerinin öldüğünü bildirdi.

Paşinyan, Ermenistan Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Azerbaycan ile Ermenistan sınırındaki çatışmalara ilişkin bilgi verdi.

Rusya'dan askeri yardım istediklerini belirten Paşinyan, Azerbaycan ile çatışmaların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde tartışılması için diğer ortaklarına müracaat ettiklerini söyledi.

Paşinyan, Ermenistan ordusundaki kayıplara ilişkin de bilgi paylaşarak, "Güncel verilere göre, bugüne kadar 105 asker öldü." ifadesini kullandı.

Azerbaycan, Ermenistan'ın provokasyonlarıyla başlayan çatışmada ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazır olduğunu duyurmuştu.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SINIRINDAKİ ÇATIŞMALAR

Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun Azerbaycan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.

Azerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmış, saldırılarda Azerbaycan ordusu 50 şehit vermişti.

Azerbaycan ordusu Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulunmuş, Ermeni birliklere ağır kayıplar verdirilmişti.

Etiketler : ermenistan azerbaycan asker
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