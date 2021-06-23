Asya'nın en doğusu ile Avrupa'nın en batısı Türkiye'den birbirine bağlanıyor!

Pasifik Eurasia Lojistik'ten yapılan açıklamaya göre, Uzak Asya'dan Batı Avrupa'ya demir İpek Yolu hayalinin gerçekleşmesi için 2019'dan bu yana ülkeler arası önemli anlaşmalara ve taşımalara imza atan şirket, 5 yıl içinde parkuruna Uzak Doğu ülkelerini de dahil ederek bu hedefine ulaşmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pasifik Eurasia Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, 2021'i 200 milyon TL ciroyla kapatmayı hedeflediklerini belirterek, Çin'den Avrupa'ya ilk blok tren taşımasını gerçekleştirdikleri Kasım 2019'dan bu yana önemli başarılara imza attıklarını bildirdi.

Erdoğan, 2023 itibarıyla milyar liralık ciroları yakalayacaklarını düşündüklerini aktararak, 5 yıl içinde Asya'nın en doğusu ile Avrupa'nın en batısını birbirine bağlamayı planladıklarını kaydetti.

Bakü-Tiflis-Kars hattında geçen yıl 400 bin ton yük taşındığını anımsatan Erdoğan, "Bu yılın ilk 5 ayında hatta taşınan yük miktarı 300 bin tona ulaştı. 2017'den bugüne kadar ulaşılan rakam 1 milyon ton oldu. Ocak-mayıs döneminde 300 bin ton yüke ulaşılması ve Avrupa taşımalarının sisteme katılması, kısa vadede yıllık 1 milyon ton hedefimize ulaşacağımızı gösteriyor. Bu hatta yapılan taşımaların yüzde 90'ı da şirketimiz tarafından gerçekleştiriliyor." ifadelerini kullandı.

- "Tüm Uzak Doğu coğrafyasını demir yolu taşıma ağımıza dahil etmek istiyoruz"

Fatih Erdoğan, şirket olarak yaptıkları taşımaları her yıl en az ikiye katlamak hedefiyle çalıştıklarını belirterek, orta ve uzun vadeli hedeflerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Orta Asya taşımalarında en önemli husus, taşımaların karşılıklı olmasıdır. Maliyeti artıran en önemli unsur boş vagon ya da konteyner taşımalarıdır. Dolu-dolu çalışma sağlandığında bu etki ortadan kalkacaktır. Bu amaçla yaptığımız tüm taşımalarda karşılıklı yük bulma ana hedefimizdir. Bu dengeyi korumaya çalışıyoruz. Ülkemiz için de ihracat taşımalarını artırma gayretiyle hareket ediyoruz. Şirket olarak 5 yıl içerisinde başta Japonya ve Güney Kore olmak üzere Malezya ve Tayland gibi ülkelerin de dahil olduğu tüm Uzak Doğu coğrafyasını bu parkurlara dahil etmek istiyoruz. Sadece klasik konteyner taşımalarının yanında soğutmalı konteynerlerle ülkemizin yaş meyve-sebze ve beyaz et ihracatında demir yolunun aktif olarak kullanılmasını, ihracatçılarımızın bu tür ürünlerini doğu ve Uzak Doğu coğrafyasına ulaştırmayı hedefliyoruz."

Demir yolu taşımacılığı alanında büyük bir potansiyel gördüklerini aktaran Erdoğan, Avrupa'dan Çin'e kadar uzanan, hem ticari hem de tarihi kültürel önemi ortada olan İpek Yolu'nun demir yolu ağları kullanılarak canlandırılması için öncelikle TCDD Taşımacılık ile bir anlaşma imzaladıklarını bildirdi.

- "Asya ve Avrupa ülkeleri ile demiryolu taşımacılığı anlaşmaları imzaladık"

Pasifik Eurasia Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı üzerinde 2019'da operatörlük yapmaya başladıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar Asya tarafında Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Çin; Avrupa tarafında ise Avusturya demir yolları ile anlaşmalar imzalayarak Avrupa'dan Çin'e kadar tüm güzergah boyunca demir yolu taşıması yapabilir hale geldik. Yine Rusya ile yaptığımız anlaşma sayesinde ise Rusya'yı BTK hattına dahil ederek Rusya'nın devasa kara coğrafyasının her köşesinde yer alan 35 farklı noktaya da taşıma imkanına eriştik. En önemlisi de demir yolu taşıması ile ara nakliyeleri birleştirerek daha önce uygulanmayan kapıdan kapıya teslim modelini ortaya koyarak müşterilerimizin operasyonel yüklerini büyük ölçüde hafifletmiş olduk."

Erdoğan, oluşturdukları hatların sürekli işlevsel olmasının önünü açtıklarını, bu durumun özellikle konteyner kıtlığı yaşanan bu dönemde ihracatçılara büyük avantaj sağladığını vurguladı.

- "İhracatçıların ham maddeye makul fiyatlarla ulaşma şansını artırıyoruz"

Fatih Erdoğan, Rail Cargo ÖBB ile iş birliği yaparak Avrupa için çok önemli bir adım attıklarını belirterek, Halkalı-Köseköy ve Çerkezköy'den her hafta karşılıklı 16 blok tren seferi yapmaya başladıklarını bildirdi.

Erdoğan, "Böylece Bakü-Tiflis-Kars hattı üzerinden gelen ürünlerin Köseköy hub'ını kullanarak Avrupa'ya erişebiliyor, tersi taşımalarda da yük aktarması olmaksızın müşteriler açısından tek bir muhatapla gerçekleştirilebiliyor. İhracata büyük lojistik avantajları sağlarken ihracatçıların makul fiyatlarla ham maddeye ulaşma şansını da artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

İhracatçıların ürünlerini doğu coğrafyasına ve Rusya'ya e-ticaret platformları üzerinden satabilecekleri bir pazar mantığı oluşacağını öngördüklerini, bu kapsamdaki çalışmalara devam ettiklerini aktaran Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uygun navlunlarla taşıma yaparak bu sürecin bir parçası olmayı hedefliyoruz. Avrupa'da kara yolu taşımaları giderek azalacak ve demir yoluyla taşıma modeli daha da verimli hale gelecek. İlave seferler koyarak bu noktada oluşacak talebi haftada 40 blok tren işletip karşılamayı hedefliyoruz. Yani 5 yıl içerisinde Avrupa'dan Uzak Doğu'ya kadar uzanan bu coğrafyada ülkemizin önemli bir lojistik hub niteliğine kavuşmasına katkı sağlayan, müşterilerine, paydaşlarına hızlı ve etkin çözümler üretebilen, 15 milyon ton taşıma hacmine ulaşabilmiş bir şirket olabilmeyi amaçlıyoruz."