Paris'te toplanan göstericiler, İsrail-Filistin çatışmasının son bulmasını istedi

İşçi sendikalarının çağrısıyla Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, İsrail-Filistin çatışmasının bitmesini talep etti.

Bölgede barışın tesis edilmesini isteyen ve "Bombalamaları Durdurun", "Ateşkes" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Filistin ve Gazze'ye destek sloganları attı.

Gösteriye katılan Fransız İnsan Hakları Birliği (LDH) üyesi Emelyne Perrin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toprakları ellerinden alınan ve evlerinden kovulan Filistinlilere hiçbir çözümün sunulmadığını belirterek, "Almanların, Yahudilere yaptığının bedelini Filistinliler ödememeli." dedi.

Perrin, hiçbir sivilin zarar görmesini istemediğini ifade ederek, Filistinlileri desteklediğini vurguladı.

Çatışmayla ilgili Fransız hükümetinin tutumundan bir Fransız olarak utanç duyduğunu dile getiren Perrin, İsrail'in "çılgın suçlarını" destekleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir gün adalet önünde hesap vermesi gerekeceğini savundu.

Gösterici Marceau Labadie de Filistin'i desteklemenin önemine dikkati çekerek, "Şu anda Orta Doğu'da yaşananlar feci." dedi.

Labadie, İsrail'i koşulsuz destekleyen Paris yönetiminin İsrail-Filistin çatışmasında takındığı tavrı "talihsiz" olarak tanımladı.

Ateşkes çağrısı yapan Labadie, "Ölen insanların görüntülerini gördükçe ürküyorum, üzülüyorum." şeklinde konuştu.

Soy ismini vermek istemeyen Steven C. ise Filistin halkını desteklemek için gösteriye katıldığını kaydederek, "Siyonist İsrail devletinin emperyalizmini ve 75 yıldır sivilleri katleden İsrail devletini desteklen suç ortağı olan ABD'li, Fransız ve İngiliz emperyalistleri kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Steven C., Filistinlilerin sömürge altında olduğunu ve katledildiğini söyledi.